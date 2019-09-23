Экономика
ИнтерфаксЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов
Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
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с чего всё началось
Предельная сумма «рискованных» инвестиций для особо защищаемых инвесторов составит 50 тыс. руб. в год, следует из последней версии поправок к законопроекту ЦБ о категоризации инвесторов, с которой ознакомился РБК (подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке).РБКвчера в 17:00
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Спорт
Песков: Россия готовит ответ на вопросы WADA к РУСАДА
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские спортивные власти готовят ответ на претензии WADA к Российскому антидопинговому агентству.
Московский Комсомолец 06:31
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СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
В 2019 году, указывает СК, была получена дополнительная информация об обстоятельствах убийства Круга, следствие было возобновлено.
RT на русском 04:12
Общество
Старейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.
Коммерсантъ вчера в 22:27
Шоу-бизнес
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
ЖКХ
В Москве начали давать отопление в жилые дома
Коммерсантъ 07:52
Политика
Медведев одобрил ратификацию Парижского соглашения по климату
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о ратификации Парижского климатического соглашения.
Коммерсантъ 07:27
Политика
Путин назвал вызов для всего человечества
Распространение онкологических заболеваний является вызовом для всего человечества, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 07:37
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетят четыре страны Африки
В жизни принца Гарри Южная Африка всегда занимала особое место.
REGNUM 20 сентября в 09:22
Политика
ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Общество
Россиянки стали позже выходить замуж
Большая часть женщин в России предпочитает выходить замуж в 25-34 лет, в то время как восемь лет назад наиболее популярным был возраст 18-24 года — таким образом, среднестатистическая невеста в стране «постарела» на восемь лет.
Lenta.ru 01:47
Шоу-бизнес
Тимати выступил на 13-летии «золотой девочки» Тони Худяковой
Тоня пригласила на праздник своих близких друзей, а на сцене выступил Тимати. Тоня Худякова — яркая представительница золотой молодежи.
Woman.ru вчера в 08:54
Экономика
Елизавета Голикова назначена старшим вице-президентом ВТБ
Бывший соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова назначена руководителем департамента по работе со средствами массовой информации — старшим вице-президентом банка ВТБ.
РБК 07:45
Экономика
Путин обратился к Медведеву с просьбой после обсуждения госбюджета
В разговоре с президентом председатель правительства обратил внимание на то, что в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов основная статья расходов относится к социальной сфере.
РБК 08:00
Политика
Шпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Происшествия
Сенатор обратился в СК из-за блога юмориста из КВН
Следователи проводят проверку после жалобы экс-губернатора Курской области, сенатора от региона Александра Михайлова на пародийные видео бывшего участника команды КВН «Прима» Антона Сасина.
РБК 07:19
Футбол
Руководство «Динамо» не приняло отставку Хохлова
Metaratings 07:02
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с "360" заявил, что бабье лето может наступить в октябре.
РИА Новости 06:11
Политика
Путин распорядился профинансировать модернизацию армии Абхазии
Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии.
Известия 02:54
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru 21 сентября в 23:32
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Здоровье
Челябинских врачей пригрозили «поставить раком» за жалобы на зарплату
В Челябинской области заведующая медчасти в Саткинского района пригрозила сотрудникам скорой помощи, что поставит "всех раком" после их жалоб на низкую заработную плату.
Газета.Ru 06:31
Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих
В 2020 году российские власти начнут сокращать число госслужащих. Об этом заявила замминистра финансов Татьяна Нестеренко.
Известия 08:27
Единоборства
Главный бой на UFC Fight Night 159 остановили из-за тычка в глаз
Бой между мексиканцем Яиром Родригесом и американцем Джереми Стивенсом возглавил шоу UFC Fight Night 159 в Мехико.
Спорт-Экспресс 21 сентября в 23:26
Происшествия
Горничную российского чиновника заподозрили в краже драгоценностей на 10 млн рублей
Советника главы Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды («ВНИИ Экология») Сергея Кретова обокрали на 10 млн рублей, в преступлении заподозрили его горничную, пишут СМИ.
Взгляд.ру 07:57
Здоровье
GPMB: Существует реальная угроза возникновения смертоносной пандемии
По прогнозам специалистов, пандемия гриппа масштабов 1918 года может нанести удар по мировой экономике в $3 трлн, сократив глобальный ВВП на 4,8%.
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Происшествия
Амнистия капитала впервые обернулась против бизнесмена
Отмечается, что в марте 2017 года декларация Израйлита была изъята в налоговой службе Федеральной службой безопасности (ФСБ), а затем приобщена к уголовному делу об отмывании средств.
REGNUM 05:18
Происшествия
Обвиняемого во взятках экс-главу Удмуртии поместили в больницу
Обвиняемого в получении взяток бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева поместили в больницу, сообщили РБК в Объединенной пресс-службе судейского сообщества республики.
РБК 08:08
Футбол
Бывшие игроки сборной России намерены объединить иски к МВД
Советский спорт 06:11
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
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