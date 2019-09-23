Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов

Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
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с чего всё началось

ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов

Предельная сумма «рискованных» инвестиций для особо защищаемых инвесторов составит 50 тыс. руб. в год, следует из последней версии поправок к законопроекту ЦБ о категоризации инвесторов, с которой ознакомился РБК (подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке).
РБКвчера в 17:00

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Россиянам могут ограничить доступ к иностранным акциям, пишут СМИ

РИА Новости02:56

Неквалифицированным инвесторам запретят покупку иностранных акций

РБК03:19

Центробанк вводит жесткие ограничения для инвестиций непрофессионалов

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Россиянам сильно усложнят доступ к дополнительному доходу

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Московский Комсомолец00:59

РБК: ЦБ предлагает ограничить вклад непрофессиональных инвесторов в иностранные активы

ТАСС02:05

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Коммерсантъвчера в 18:10
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Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк

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