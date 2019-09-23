Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов

Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
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с чего всё началось

ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов

Предельная сумма «рискованных» инвестиций для особо защищаемых инвесторов составит 50 тыс. руб. в год, следует из последней версии поправок к законопроекту ЦБ о категоризации инвесторов, с которой ознакомился РБК (подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке).
РБК22 сентября в 17:00

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Россиянам сильно усложнят доступ к дополнительному доходу

Lenta.ruвчера в 01:51

Россиянам могут ограничить доступ к иностранным акциям, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 02:56

Неквалифицированным инвесторам запретят покупку иностранных акций

РБКвчера в 03:19

РБК: ЦБ предлагает ограничить вклад непрофессиональных инвесторов в иностранные активы

ТАССвчера в 02:05

Категоризация инвесторов - защита как запрет

Finam.Ruвчера в 12:14

Центробанк вводит жесткие ограничения для инвестиций непрофессионалов

Эхо Москвы22 сентября в 22:03

ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов

Коммерсантъ22 сентября в 18:10
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Кино

В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»

Радио Культура вчера в 02:07
Футбол

Лионеля Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА

Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси стал обладателем награды лучшему игроку года по версии ФИФА.
Известия вчера в 16:50
Финансы

Эксперты предупредили о негативных эффектах вывода экономики из тени

Под выводом экономики из тени понимается вовлечение неформальной или теневой деятельности в регулируемый оборот — как следствие затронутые процессом работники и бизнес начинают платить налоги и сборы, чего раньше избегали.
РБК 00:00
Футбол

Уткин: назначение Парфёнова наставником «Спартака» немыслимо, он украинец

Известный блогер Василий Уткин высказал своё мнение о возможном назначении наставника «Урала» Дмитрия Парфёнова на пост главного тренера «Спартака».
Чемпионат вчера в 20:10
Армия и оружие

ФСБ заявила о причастности США к переброске боевиков ИГ в Афганистан

Спецслужбы США причастны к доставке членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в северные районы Афганистана, заявил руководитель пятой службы ФСБ Сергей Беседа на совещании глав разведывательных служб стран СНГ.
Коммерсантъ вчера в 05:47
Экономика

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих

Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru вчера в 08:51
Происшествия

Две боевые машины разбились при десантировании на учениях «Центр-2019»

Две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем.
ТАСС 22 сентября в 14:31
Здоровье

Строить новый корпус онкодиспансера в Рязани могут начать в 2020 году

Все зависит от финансирования Строительство нового корпуса рязанского онкодиспансера может начаться уже в следующем году при условии, что регион получит поддержку из федерального бюджета.
АиФ Рязань 00:22
Политика

Трамп и Дуда сочли «Северный поток — 2» угрозой для Европы

Дональд Трамп и Анджей Дуда в очередной раз заявили, что «Северный поток — 2» несёт угрозу энергетической безопасности Европы, и «обсудили, как лучше остановить реализацию этого проекта».
REGNUM вчера в 17:02
Транспорт

«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке

В августе-сентябре было зафиксировано семь случаев превышения вертикальных нагрузок на шасси SSJ при взлетах и посадках.
Коммерсантъ вчера в 18:07
Гаджеты

Apple начнет производить Macbook в США

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что Apple не получит исключений в отношении пошлин на запчасти Mac Pro, производящихся в Китае.
РБК 00:40
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о беспилотниках террористов, сбитых у Хмеймима

Газета.Ru 00:59
Общество

Найден самый богатый город России

Годом ранее первое место рейтинга городов России с самыми обеспеченными жителями занял подмосковный Красногорск.
Lenta.ru 00:10
Культура

Сергей Лазарев расплакался на съемках шоу «Секрет на миллион»

Сергей Лазарев с семьей Примечательно, что в воскресенье, 29 сентября, в эфир канала НТВ выйдет сразу два выпуска программы "Секрет на миллион" с Сергеем Лазаревым.
Вокруг ТВ вчера в 03:54
Политика

В Киеве объяснили ошибку Зеленского в отношениях с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе министерства иностранных дел республики Вадима Пристайко.
REGNUM 00:58
Политика

На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Общество

В Канаде медведи гризли вышли на шоссе и устроили схватку

В Сети стал вирусным ролик, на котором два медведя гризли сражаются на шоссе в канадской провинции Британская Колумбия.
РЕН ТВ вчера в 16:15
Политика

В США размышляют о причинах заморозки Трампом финансовой помощи Украине

Газета The New York Times (NYT) обвиняет президента США Дональда Трампа в заморозке помощи Украине за несколько дней до переговоров с Владимиром Зеленским.
Военное обозрение 00:49
Технологии

Идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России

В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.
Известия вчера в 19:22
Происшествия

СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга

РИА Новости вчера в 07:25
Политика

Титов назвал изъятие ФСБ декларации угрозой амнистии капиталов

Прецедент с использованием сведений декларации об иностранных активах в уголовном деле против бизнесмена негативно повлияет в целом на процесс возврата капиталов в Россию, говорится в заявлении бизнес-омбудсмена Бориса Титова, опубликованном на его сайте.
Ведомости вчера в 11:21
Шоу-бизнес

Опухоль Анастасии Заворотнюк назвали неоперабельной

Актриса продолжает лежать в больнице под наблюдением медиков, ее состояние остается тяжелым.
Телепрограмма вчера в 09:22
Общество

Гидрометцентр пообещал затяжное похолодание в России

По данным Гидрометцентра, в центральной России ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.
REGNUM вчера в 02:40
Экономика

Крупнейший после «Челси» актив Абрамовича в Великобритании впервые выйдет в ноль

Основной бизнес британского оператора связи Truphone в этом году впервые не будет убыточным, пишет Financial Times со ссылкой на генерального директора компании Ральфа Стеффенса.
Forbes вчера в 13:52
Происшествия

Эвакуация с горевшей плавбазы «Петр Житников» завершена

РИА Новости вчера в 22:31
Происшествия

Семья из четырех человек пропала в тайге в Красноярском крае

ТАСС 01:27
Футбол

Хохлов не говорил игрокам «Динамо» об отставке

По информации «СЭ», главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения от «Сочи» в домашнем матче 10-го тура РПЛ (2:3) в раздевалке не говорил игрокам о своей возможной отставке.
Спорт-Экспресс 22 сентября в 10:00
Армия и оружие

В США представили новый танк Griffin II

Башня Griffin II / ©General Dynamics Проект Griffin II стал одним из двух финалистов, ранее отобранных американскими военными для участия в программе Mobile Protected Firepower (MPF), направленной на создание легкого танка для Вооруженных сил США.
Naked Science вчера в 09:28
Политика

Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России

Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
РИА Новости вчера в 18:22
Волейбол

Сборная России по волейболу проиграла Словении в четвертьфинале ЧЕ

Сборная России во второй раз подряд вылетела на стадии четвертьфинала, пытаясь отстоять титул чемпиона континента, и не смогла сделать победный хет-трик в текущем сезоне после побед в Лиге наций и олимпийском отборочном турнире.
RT на русском вчера в 17:42
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