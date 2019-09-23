Экономика
ИнтерфаксЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов
Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Читать в источнике
Оценить71
с чего всё началось
Предельная сумма «рискованных» инвестиций для особо защищаемых инвесторов составит 50 тыс. руб. в год, следует из последней версии поправок к законопроекту ЦБ о категоризации инвесторов, с которой ознакомился РБК (подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке).РБК22 сентября в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 01:39, Вашингтон
Кино
В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»
Радио Культура вчера в 02:07
Футбол
Лионеля Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси стал обладателем награды лучшему игроку года по версии ФИФА.
Известия вчера в 16:50
Финансы
Эксперты предупредили о негативных эффектах вывода экономики из тени
Под выводом экономики из тени понимается вовлечение неформальной или теневой деятельности в регулируемый оборот — как следствие затронутые процессом работники и бизнес начинают платить налоги и сборы, чего раньше избегали.
РБК 00:00
Футбол
Уткин: назначение Парфёнова наставником «Спартака» немыслимо, он украинец
Известный блогер Василий Уткин высказал своё мнение о возможном назначении наставника «Урала» Дмитрия Парфёнова на пост главного тренера «Спартака».
Чемпионат вчера в 20:10
Армия и оружие
ФСБ заявила о причастности США к переброске боевиков ИГ в Афганистан
Спецслужбы США причастны к доставке членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в северные районы Афганистана, заявил руководитель пятой службы ФСБ Сергей Беседа на совещании глав разведывательных служб стран СНГ.
Коммерсантъ вчера в 05:47
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru вчера в 08:51
Происшествия
Две боевые машины разбились при десантировании на учениях «Центр-2019»
Две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем.
ТАСС 22 сентября в 14:31
Здоровье
Строить новый корпус онкодиспансера в Рязани могут начать в 2020 году
Все зависит от финансирования Строительство нового корпуса рязанского онкодиспансера может начаться уже в следующем году при условии, что регион получит поддержку из федерального бюджета.
АиФ Рязань 00:22
Политика
Трамп и Дуда сочли «Северный поток — 2» угрозой для Европы
Дональд Трамп и Анджей Дуда в очередной раз заявили, что «Северный поток — 2» несёт угрозу энергетической безопасности Европы, и «обсудили, как лучше остановить реализацию этого проекта».
REGNUM вчера в 17:02
Транспорт
«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке
В августе-сентябре было зафиксировано семь случаев превышения вертикальных нагрузок на шасси SSJ при взлетах и посадках.
Коммерсантъ вчера в 18:07
Гаджеты
Apple начнет производить Macbook в США
Ранее президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что Apple не получит исключений в отношении пошлин на запчасти Mac Pro, производящихся в Китае.
РБК 00:40
Общество
Найден самый богатый город России
Годом ранее первое место рейтинга городов России с самыми обеспеченными жителями занял подмосковный Красногорск.
Lenta.ru 00:10
Культура
Сергей Лазарев расплакался на съемках шоу «Секрет на миллион»
Сергей Лазарев с семьей Примечательно, что в воскресенье, 29 сентября, в эфир канала НТВ выйдет сразу два выпуска программы "Секрет на миллион" с Сергеем Лазаревым.
Вокруг ТВ вчера в 03:54
Политика
В Киеве объяснили ошибку Зеленского в отношениях с Москвой
Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе министерства иностранных дел республики Вадима Пристайко.
REGNUM 00:58
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Общество
В Канаде медведи гризли вышли на шоссе и устроили схватку
В Сети стал вирусным ролик, на котором два медведя гризли сражаются на шоссе в канадской провинции Британская Колумбия.
РЕН ТВ вчера в 16:15
Политика
В США размышляют о причинах заморозки Трампом финансовой помощи Украине
Газета The New York Times (NYT) обвиняет президента США Дональда Трампа в заморозке помощи Украине за несколько дней до переговоров с Владимиром Зеленским.
Военное обозрение 00:49
Технологии
Идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России
В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.
Известия вчера в 19:22
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости вчера в 07:25
Политика
Титов назвал изъятие ФСБ декларации угрозой амнистии капиталов
Прецедент с использованием сведений декларации об иностранных активах в уголовном деле против бизнесмена негативно повлияет в целом на процесс возврата капиталов в Россию, говорится в заявлении бизнес-омбудсмена Бориса Титова, опубликованном на его сайте.
Ведомости вчера в 11:21
Шоу-бизнес
Опухоль Анастасии Заворотнюк назвали неоперабельной
Актриса продолжает лежать в больнице под наблюдением медиков, ее состояние остается тяжелым.
Телепрограмма вчера в 09:22
Общество
Гидрометцентр пообещал затяжное похолодание в России
По данным Гидрометцентра, в центральной России ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.
REGNUM вчера в 02:40
Экономика
Крупнейший после «Челси» актив Абрамовича в Великобритании впервые выйдет в ноль
Основной бизнес британского оператора связи Truphone в этом году впервые не будет убыточным, пишет Financial Times со ссылкой на генерального директора компании Ральфа Стеффенса.
Forbes вчера в 13:52
Происшествия
Эвакуация с горевшей плавбазы «Петр Житников» завершена
РИА Новости вчера в 22:31
Футбол
Хохлов не говорил игрокам «Динамо» об отставке
По информации «СЭ», главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения от «Сочи» в домашнем матче 10-го тура РПЛ (2:3) в раздевалке не говорил игрокам о своей возможной отставке.
Спорт-Экспресс 22 сентября в 10:00
Армия и оружие
В США представили новый танк Griffin II
Башня Griffin II / ©General Dynamics Проект Griffin II стал одним из двух финалистов, ранее отобранных американскими военными для участия в программе Mobile Protected Firepower (MPF), направленной на создание легкого танка для Вооруженных сил США.
Naked Science вчера в 09:28
Политика
Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
РИА Новости вчера в 18:22
Волейбол
Сборная России по волейболу проиграла Словении в четвертьфинале ЧЕ
Сборная России во второй раз подряд вылетела на стадии четвертьфинала, пытаясь отстоять титул чемпиона континента, и не смогла сделать победный хет-трик в текущем сезоне после побед в Лиге наций и олимпийском отборочном турнире.
RT на русском вчера в 17:42