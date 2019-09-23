Экономика
ИнтерфаксЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов
Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
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с чего всё началось
Предельная сумма «рискованных» инвестиций для особо защищаемых инвесторов составит 50 тыс. руб. в год, следует из последней версии поправок к законопроекту ЦБ о категоризации инвесторов, с которой ознакомился РБК (подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке).РБК22 сентября в 17:00
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Волейбол
Сборная России по волейболу проиграла Словении в четвертьфинале ЧЕ
Сборная России во второй раз подряд вылетела на стадии четвертьфинала, пытаясь отстоять титул чемпиона континента, и не смогла сделать победный хет-трик в текущем сезоне после побед в Лиге наций и олимпийском отборочном турнире.
RT на русском вчера в 17:42
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Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
РИА Новости вчера в 18:22
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iXBT.com вчера в 16:31
Здоровье
Названы группы лекарств, которые нельзя смешивать
Множеству людей часто прописывают одновременно несколько групп препаратов.
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Экономика
Эксперты предупредили о негативных эффектах вывода экономики из тени
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Евразия Daily 22 сентября в 09:58
Авто
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SpeedMe вчера в 04:58
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе министерства иностранных дел республики Вадима Пристайко.
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Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:09
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В доме Бака нашли люк, ведущий в «тайную комнату»
Петербургский дневник 22 сентября в 08:35
Армия и оружие
Дуда прокомментировал размещение в Польше американских военных
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News.ru вчера в 13:57
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На отказ Киева участвовать в ПАСЕ отреагировали в ассамблее
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Газета.Ru вчера в 16:52
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Глава Бурятии Цыденов: Я не считаю, что можно назвать сложившуюся ситуацию в республике «политическим кризисом»
Глава республики Бурятия Алексей Цыденов считает, что вряд ли можно назвать сложившуюся ситуацию в республике "политическим кризисом".
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Общество
Вторая волна бабьего лета «заглянет» на Кольский полуостров
С середины недели на Кольском полуострове региональные синоптики прогнозируют вторую волну бабьего лета.
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Вышел айфон с частицей корабля Гагарина
Рамблер вчера в 16:16
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
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Газета.Ru вчера в 21:00
Кино
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"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
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Apple начнет производить Macbook в США
Ранее президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что Apple не получит исключений в отношении пошлин на запчасти Mac Pro, производящихся в Китае.
РБК 00:40
Футбол
Лионеля Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси стал обладателем награды лучшему игроку года по версии ФИФА.
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Назван самый популярный спиртной напиток в РФ
Пиво оказалось самым популярным в России алкогольным напитком.
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Шоу-бизнес
Врачи назвали опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельной
Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.
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СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
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Спорт
IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов
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РБК вчера в 11:56
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Компания Xiaomi показала Xiaomi Mi Mix Alpha
Китайская компания Xiaomi продемонстрировала уникальный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
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Армия и оружие
В Минобороны рассказали о характеристиках сбитых около Хмеймима дронов
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Происшествия
СМИ узнали о выплате компенсаций семьям жертв катастроф Boeing 737 MAX
Американский авиапроизводитель Boeing выплатит компенсации семьям жертв катастрофы Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии.
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