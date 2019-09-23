Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов

Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
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с чего всё началось

ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов

Предельная сумма «рискованных» инвестиций для особо защищаемых инвесторов составит 50 тыс. руб. в год, следует из последней версии поправок к законопроекту ЦБ о категоризации инвесторов, с которой ознакомился РБК (подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке).
РБК22 сентября в 17:00

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Категоризация инвесторов - защита как запрет

Finam.Ruвчера в 12:14

Россиянам могут ограничить доступ к иностранным акциям, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 02:56

Инвесторам надоело осторожничать

Коммерсантъ22 сентября в 18:10

РБК: ЦБ предлагает ограничить вклад непрофессиональных инвесторов в иностранные активы

ТАССвчера в 02:05

Россиянам сильно усложнят доступ к дополнительному доходу

Lenta.ruвчера в 01:51

Центробанк вводит жесткие ограничения для инвестиций непрофессионалов

Эхо Москвы22 сентября в 22:03

Неквалифицированным инвесторам запретят покупку иностранных акций

РБКвчера в 03:19
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Волейбол

Сборная России по волейболу проиграла Словении в четвертьфинале ЧЕ

Сборная России во второй раз подряд вылетела на стадии четвертьфинала, пытаясь отстоять титул чемпиона континента, и не смогла сделать победный хет-трик в текущем сезоне после побед в Лиге наций и олимпийском отборочном турнире.
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Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России

Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
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Компания OnePlus — одна из немногих, кто уделяет дополнительное внимание упаковке своих смартфонов и оформлению того, что лежит внутри.
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Названы группы лекарств, которые нельзя смешивать

Множеству людей часто прописывают одновременно несколько групп препаратов.
Московский Комсомолец вчера в 14:39
Экономика

Эксперты предупредили о негативных эффектах вывода экономики из тени

Под выводом экономики из тени понимается вовлечение неформальной или теневой деятельности в регулируемый оборот — как следствие затронутые процессом работники и бизнес начинают платить налоги и сборы, чего раньше избегали.
РБК 00:00
Политика

Independent: Власти Китая уничтожают мечети и минареты

Мечети и минареты в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэньань, Нинся и Ганьсу подверглись уничтожению по решению властей КНР.
Евразия Daily 22 сентября в 09:58
Авто

В Калуге стартует производство полноприводных Citroen и Peugeot

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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе министерства иностранных дел республики Вадима Пристайко.
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Происшествия

Названы регионы, где чаще всего пропадают дети

Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:09
Происшествия

В доме Бака нашли люк, ведущий в «тайную комнату»

Петербургский дневник 22 сентября в 08:35
Армия и оружие

Дуда прокомментировал размещение в Польше американских военных

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Глава Нацполиции Украины опроверг задержание экс-супруги

News.ru вчера в 13:57
Политика

На отказ Киева участвовать в ПАСЕ отреагировали в ассамблее

Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс отреагировала на решение новой украинской делегации отказаться от участия в осенней сессии ассамблеи.
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Политика

Глава Бурятии Цыденов: Я не считаю, что можно назвать сложившуюся ситуацию в республике «политическим кризисом»

Глава республики Бурятия Алексей Цыденов считает, что вряд ли можно назвать сложившуюся ситуацию в республике "политическим кризисом".
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С середины недели на Кольском полуострове региональные синоптики прогнозируют вторую волну бабьего лета.
Nord-News вчера в 09:06
Гаджеты

Вышел айфон с частицей корабля Гагарина

Рамблер вчера в 16:16
Политика

На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Политика

Актер «Квартала 95» сообщил об усталости Зеленского от президентства

Газета.Ru вчера в 21:00
Кино

В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»

"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
Радио Культура вчера в 02:07
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Apple начнет производить Macbook в США

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что Apple не получит исключений в отношении пошлин на запчасти Mac Pro, производящихся в Китае.
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Футбол

Лионеля Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА

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Общество

Назван самый популярный спиртной напиток в РФ

Пиво оказалось самым популярным в России алкогольным напитком.
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Происшествия

Капитан врезавшегося в мост судна из России получил срок в Южной Корее

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Шоу-бизнес

Врачи назвали опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельной

Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.
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СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга

РИА Новости вчера в 07:25
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Предложена теория сверхтяжелых частиц темной материи

Физики Кшиштоф Мейснер (Krzysztof A. Meissner) и Герман Николаи (Hermann Nicolai) из Польши и Германии предложили новую теорию строения темной материи.
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IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов

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РБК вчера в 11:56
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Компания Xiaomi показала Xiaomi Mi Mix Alpha

Китайская компания Xiaomi продемонстрировала уникальный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
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Армия и оружие

В Минобороны рассказали о характеристиках сбитых около Хмеймима дронов

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СМИ узнали о выплате компенсаций семьям жертв катастроф Boeing 737 MAX

Американский авиапроизводитель Boeing выплатит компенсации семьям жертв катастрофы Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии.
Известия 00:34
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