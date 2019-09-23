Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов

Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
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с чего всё началось

ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов

Чтобы перейти в следующую категорию, для которой доступен более широкий круг финансовых инструментов, инвесторам понадобится накопить 1,4 млн руб. При этом предыдущий вариант документа предусматривал более мягкий лимит — 400 тыс. руб. Конкретные значения сумм для инвестиций сейчас обсуждаются, сообщил РБК представитель ЦБ.
РБКвчера в 17:00

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Коммерсантъвчера в 18:10
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Финансы

Рубль повышается к доллару и евро

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Происшествия

Турция обвинила в гибели 12-летней Алисы ее родителей

Турецкие следователи, расследующие гибель 12-летней петербурженки Алисы, считают, что вина лежит не только на отеле, но и на родителях девочки.
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В Киришах расположен нефтеперерабатывающий завод "Кинеф".
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Происшествия

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Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal.
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Со вторника москвичей ждет ясная погода

Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
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Армия и оружие

Власти Нигера закупят вертолеты у России

Власти Нигера подпишут контракт на закупку вертолетов из России, об этом заявил глава МИД Нигера Калла Анкурао.
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Коммерсантъ 21 сентября в 06:50
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Происшествия

В Саратове арестовали на два месяца подозреваемого в убийстве девушки

Суд принял решение заключить под стражу подозреваемого в убийстве 18-летней девушки в Саратове на два месяца, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ региона в понедельник.
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В команде президента Украины Владимира Зеленского планируют добиться подписания международного договора, в котором ведущие страны мира обязуются гарантировать территориальную целостность Украины.
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В Сети опубликован новый тизер фильма «Во все тяжкие»

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Зариф рассказал, как хуситы атаковали НПЗ в Саудовской Аравии

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В Госдуме оценили решение о сокращении госслужащих с 2020 года

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Абдулрашид Садулаев стал четырехкратным чемпионом мира

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