Экономика
ИнтерфаксЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов
Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
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с чего всё началось
Предельная сумма «рискованных» инвестиций для особо защищаемых инвесторов составит 50 тыс. руб. в год, следует из последней версии поправок к законопроекту ЦБ о категоризации инвесторов, с которой ознакомился РБК (подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке).РБКвчера в 17:00
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Экономика
Путин обратился к Медведеву с просьбой после обсуждения госбюджета
В разговоре с президентом председатель правительства обратил внимание на то, что в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов основная статья расходов относится к социальной сфере.
РБК 08:00
Армия и оружие
Зариф назвал позерством действия США на Ближнем Востоке
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал США за решение перебросить дополнительные войска на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки в регионе из-за атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.
ТАСС 21 сентября в 21:37
ЖКХ
В Москве начали давать отопление в жилые дома
Начиная с понедельника тепло будет подано в жилые дома, административные и промышленные здания.
РИА Новости 06:49
Спорт
Колобков прокомментировал несовпадения допинг-проб WADA и РУСАДА
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал информацию Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) о том, что имеющаяся в распоряжении организации база осведомителя несколько отличается от той, копию которой эксперты взяли из московской лаборатории в январе 2019 года.
Известия 06:56
Кино
Вышел второй трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился второй трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv 07:42
Происшествия
Суд решил судьбу державшего ребенка 10 лет в коммуналке педофила
Симоновский суд Москвы приговорил к 20 годам колонии строгого режима Эдуарда Никитина, который 10 лет удерживал мальчика в секс-рабстве в коммуналке.
Газета.Ru 08:13
Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Новый скандал возник в столице Италии, куда королевская семья отправилась для того, чтобы поздравить с бракосочетанием давнюю подругу Маркл - дизайнера Мишу Нону и её возлюбленного Майкла Хесса.
Дни24 21 сентября в 08:49
Шоу-бизнес
Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк
21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Происшествия
На Кубани наказали 11 полицейских за изнасилование 17-летней волейболистки
В Краснодарском крае 11 полицейских понесли наказание после скандального инцидента с принуждением 17-летней волейболистки к действиям сексуального характера, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
РИА Новости 08:39
Экономика
Власти объяснили рост зарплат в Магаданской области
Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%.
РИА Новости 05:50
Кино
В США вручили телепремию «Эмми»
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 00:13
Энергетика
Саудовская Аравия восстановит добычу нефти на следующей неделе
Страна уменьшила добычу более чем в два раза после того, как в ночь на 14 сентября беспилотники атаковали две насосные станции государственной нефтяной компании Saudi Aramco В Саудовской Аравии возобновят добычу нефти на прежнем уровне в начале следующей недели, передает Reuters со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией.
Аргументы и Факты 08:09
Общество
Старейший туроператор мира Thomas Cook объявил о прекращении работы
Ранее сообщалось, что старейший в мире туроператор Thomas Cook сокращает 2500 сотрудников и закрывает почти 200 офисов.
Газета.Ru 01:55
Политика
Текслер произвел кадровые перестановки в правительстве
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял ряд кадровых решений – в частности, уволены министры здравоохранения и социальных отношений, начальник Госжилинспекции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 06:09
Экономика
Путин поручил подготовить поправки о снижении ипотечных ставок в ДФО
Глава государства Владимир Путин поручил кабмину до 15 декабря подготовить поправки в законодательство о снижении ставок ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
Политика Сегодня 04:07
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости 07:25
Футбол
Семь игроков «Зенита» попали в символическую сборную 10-го тура РПЛ
Семь игроков петербургского «Зенита» вошли в символическую сборную 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по версии InStatIndex.
Матч ТВ 08:24
Политика
Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru вчера в 19:54
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган высказался о свадебном танце Ксении Собчак
Эммануил Виторган в беседе с журналистами высказался о свадебном танце бывшей невестки.
OAnews 02:21
Интернет
Названы самые распространенные и небезопасные пароли
Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
Территория новостей вчера в 03:21
Культура
Гуф может стать новым героем шоу «Холостяк»
Героем нового сезона шоу «Холостяк» может стать рэпер Гуф. Об этом со ссылкой на телеграм-каналы пишет Газета.ру.
Сусанин вчера в 06:41
Общество
Гидрометцентр пообещал затяжное похолодание в России
По данным Гидрометцентра, в центральной России ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.
REGNUM 02:40
Экономика
Банкротства среди застройщиков участились
Это сопоставимо с количеством банкротов за весь 2018 год: тогда банкротами были признаны 111 застройщиков, еще 39 вошли в одну из стадий банкротства.
Ведомости вчера в 17:09
Политика
Путин распорядился профинансировать модернизацию армии Абхазии
Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии.
Известия 02:54
Политика
Путин назвал вызов для всего человечества
Распространение онкологических заболеваний является вызовом для всего человечества, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 07:37
Кино
В Сети появился второй тизер фильма Юрия Быкова «Сторож»
Телепрограмма 08:36
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»
Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
BFM.ru вчера в 15:32
Политика
Команда Зеленского хочет подписать новый «Будапештский меморандум»
Команда президента Украины Владимира Зеленского хочет добиться подписания нового международного договора, в котором ведущие страны мира обязуются гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Украина.ру 04:19
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной
Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.
RuNews24.ru 07:17