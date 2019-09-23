Предельная сумма «рискованных» инвестиций для особо защищаемых инвесторов составит 50 тыс. руб. в год, следует из последней версии поправок к законопроекту ЦБ о категоризации инвесторов, с которой ознакомился РБК (подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке).

с чего всё началось

Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.

Экономика Путин обратился к Медведеву с просьбой после обсуждения госбюджета В разговоре с президентом председатель правительства обратил внимание на то, что в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов основная статья расходов относится к социальной сфере.

Армия и оружие Зариф назвал позерством действия США на Ближнем Востоке Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал США за решение перебросить дополнительные войска на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки в регионе из-за атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

ЖКХ В Москве начали давать отопление в жилые дома Начиная с понедельника тепло будет подано в жилые дома, административные и промышленные здания.

Спорт Колобков прокомментировал несовпадения допинг-проб WADA и РУСАДА Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал информацию Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) о том, что имеющаяся в распоряжении организации база осведомителя несколько отличается от той, копию которой эксперты взяли из московской лаборатории в январе 2019 года.

Кино Вышел второй трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился второй трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.

Происшествия Суд решил судьбу державшего ребенка 10 лет в коммуналке педофила Симоновский суд Москвы приговорил к 20 годам колонии строгого режима Эдуарда Никитина, который 10 лет удерживал мальчика в секс-рабстве в коммуналке.

Общество Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье Новый скандал возник в столице Италии, куда королевская семья отправилась для того, чтобы поздравить с бракосочетанием давнюю подругу Маркл - дизайнера Мишу Нону и её возлюбленного Майкла Хесса.

Шоу-бизнес Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк 21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.

Происшествия На Кубани наказали 11 полицейских за изнасилование 17-летней волейболистки В Краснодарском крае 11 полицейских понесли наказание после скандального инцидента с принуждением 17-летней волейболистки к действиям сексуального характера, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Экономика Власти объяснили рост зарплат в Магаданской области Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%.

Кино В США вручили телепремию «Эмми» В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».

Энергетика Саудовская Аравия восстановит добычу нефти на следующей неделе Страна уменьшила добычу более чем в два раза после того, как в ночь на 14 сентября беспилотники атаковали две насосные станции государственной нефтяной компании Saudi Aramco В Саудовской Аравии возобновят добычу нефти на прежнем уровне в начале следующей недели, передает Reuters со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией.

Общество Старейший туроператор мира Thomas Cook объявил о прекращении работы Ранее сообщалось, что старейший в мире туроператор Thomas Cook сокращает 2500 сотрудников и закрывает почти 200 офисов.

Политика Текслер произвел кадровые перестановки в правительстве Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял ряд кадровых решений – в частности, уволены министры здравоохранения и социальных отношений, начальник Госжилинспекции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Экономика Путин поручил подготовить поправки о снижении ипотечных ставок в ДФО Глава государства Владимир Путин поручил кабмину до 15 декабря подготовить поправки в законодательство о снижении ставок ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.

Политика Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган высказался о свадебном танце Ксении Собчак Эммануил Виторган в беседе с журналистами высказался о свадебном танце бывшей невестки.

Интернет Названы самые распространенные и небезопасные пароли Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.

Культура Гуф может стать новым героем шоу «Холостяк» Героем нового сезона шоу «Холостяк» может стать рэпер Гуф. Об этом со ссылкой на телеграм-каналы пишет Газета.ру.

Общество Гидрометцентр пообещал затяжное похолодание в России По данным Гидрометцентра, в центральной России ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.

Экономика Банкротства среди застройщиков участились Это сопоставимо с количеством банкротов за весь 2018 год: тогда банкротами были признаны 111 застройщиков, еще 39 вошли в одну из стадий банкротства.

Политика Путин распорядился профинансировать модернизацию армии Абхазии Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии.

Политика Путин назвал вызов для всего человечества Распространение онкологических заболеваний является вызовом для всего человечества, заявил президент Владимир Путин.

Происшествия Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019» Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.

Политика Команда Зеленского хочет подписать новый «Будапештский меморандум» Команда президента Украины Владимира Зеленского хочет добиться подписания нового международного договора, в котором ведущие страны мира обязуются гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины.