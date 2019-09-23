Предельная сумма «рискованных» инвестиций для особо защищаемых инвесторов составит 50 тыс. руб. в год, следует из последней версии поправок к законопроекту ЦБ о категоризации инвесторов, с которой ознакомился РБК (подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке).

с чего всё началось

Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.

Энергетика «Нафтогаз» рассчитал цену транзита российского газа на пять лет вперед Отмечается, что тариф на транзит российского газа в 2019 году составит $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км. 19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры с участием министров энергетики России, представителей Еврокомиссии и руководителей "Нафтогаза" и "Газпрома".

Кино Вышел тизер нового фильма Быкова «Сторож» В сети появился тизер фильма Юрия Быкова «Сторож». Проморолик опубликован на YouTube-канале «КиноПоиск HD» в понедельник, 23 сентября.

Политика Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.

Политика На Украине хотят провести переговоры с Россией по морской границе Украинское госучреждение "Госгидрография" предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией, сообщается на сайте ведомства.

Кино Вышел новый трейлер мультфильма «Холодное сердце 2» В YouTube опубликован трейлер полнометражного мультфильма «Холодное сердце 2». Режиссерами анимационного проекта стали Крис Бак и Дженнифер Ли.

Общество Названы регионы, где чаще всего пропадают дети Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Новая делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии.

Шоу-бизнес Отец Максима Виторгана описал его лучшим родителем, чем Ксения Собчак Максим Виторган и Ксения Собчак расстались не так давно, и при этом оба уже успели обзавестись новыми возлюбленными.

Общество В Минфине назвали число чиновников в России Получается, на десять тысяч населения России приходится 163 "чиновника".

Общество Комиссия РАН нашла нарушения в работах кандидатов в академики Комиссия Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований проанализировала работы кандидатов в члены-корреспонденты и академики и нашла в них нарушения.

Происшествия В Екатеринбурге пропал журналист Как сообщает РИА Новости, журналист выехал на своем автомобиле из дома в понедельник, после чего пропал без вести.

Спорт Колобков заявил о начале разбирательств несовпадений баз WADA и РУСАДА Министр спорта России Павел Колобков заявил, что специалисты Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будут совместными усилиями выяснять, в чем заключается несоответствие баз данных организаций.

Кино Вышел трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение» Трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение» вышел 23 сентября на YouTube-канале SonyPictureRu.

Технологии Сотовые операторы смогут распознавать абонентов по фото и голосу "Ростелеком" начал работу над системой удаленной идентификации владельцев виртуальных сим-карт (eSIM) по фотографии лица и голосу, сообщает газета "Известия".

Общество На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.

Космос Робот «Федор» станет прародителем отряда роботов-космонавтов Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров рассказал, что в планах разработчика робота «Федора» — создание целого отряда роботов-космонавтов с различным функционалом.

Происшествия 11 полицейских наказаны по делу об изнасиловании волейболистки в Анапе В Анапе в общей сложности 11 полицейских освобождены от должности и уволены из-за дела об изнасиловании сотрудниками патрульно-постовой службы полиции 17-летней волейболистки.

Экономика Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста» Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.

Гаджеты Google представил собственный игровой сервис с платной подпиской Google представил собственный игровой сервис Play Pass с платной подпиской. Об этом 23 сентября сообщили в блоге компании.

Армия и оружие Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых на подлете к Хмеймиму Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о дронах боевиков, которых сбили вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

Политика Сенатор осудил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2» Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сделал заявление, касающееся обсуждения президентом США Дональдом Трампом и лидером Польши Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта "Северный поток — 2". Об этом сообщает RT.

Экономика В России предлагают ввести «индекс самогона» Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».

Армия и оружие В Госдуме оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT слова бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, который заявил, что Россия блокирует учения НАТО в Чёрном море.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".