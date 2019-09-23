Экономика
ИнтерфаксЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов
Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
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с чего всё началось
Предельная сумма «рискованных» инвестиций для особо защищаемых инвесторов составит 50 тыс. руб. в год, следует из последней версии поправок к законопроекту ЦБ о категоризации инвесторов, с которой ознакомился РБК (подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке).РБКвчера в 17:00
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Космос
Ракета «Союз-ФГ» отправится в свой последний полет
Вести.Ru вчера в 18:19
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал цену транзита российского газа на пять лет вперед
Отмечается, что тариф на транзит российского газа в 2019 году составит $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км. 19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры с участием министров энергетики России, представителей Еврокомиссии и руководителей "Нафтогаза" и "Газпрома".
РБК 20 сентября в 23:39
Кино
Вышел тизер нового фильма Быкова «Сторож»
В сети появился тизер фильма Юрия Быкова «Сторож». Проморолик опубликован на YouTube-канале «КиноПоиск HD» в понедельник, 23 сентября.
Lenta.ru 09:41
Политика
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости 16:45
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В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
Medical Note вчера в 22:05
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На Украине хотят провести переговоры с Россией по морской границе
Украинское госучреждение "Госгидрография" предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 22:01
Кино
Вышел новый трейлер мультфильма «Холодное сердце 2»
В YouTube опубликован трейлер полнометражного мультфильма «Холодное сердце 2». Режиссерами анимационного проекта стали Крис Бак и Дженнифер Ли.
Культуромания 09:18
Общество
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:09
Политика
Новая делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ
Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии.
РИА Новости 11:38
Шоу-бизнес
Отец Максима Виторгана описал его лучшим родителем, чем Ксения Собчак
Максим Виторган и Ксения Собчак расстались не так давно, и при этом оба уже успели обзавестись новыми возлюбленными.
Popcornnews.ru 18:00
Общество
В Минфине назвали число чиновников в России
Получается, на десять тысяч населения России приходится 163 "чиновника".
РИА Новости 02:36
Общество
Узнай, какая теща или свекровь из тебя получится по знаку Зодиака
WMJ.ru вчера в 17:30
Общество
Комиссия РАН нашла нарушения в работах кандидатов в академики
Комиссия Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований проанализировала работы кандидатов в члены-корреспонденты и академики и нашла в них нарушения.
РБК 13:59
Происшествия
В Екатеринбурге пропал журналист
Как сообщает РИА Новости, журналист выехал на своем автомобиле из дома в понедельник, после чего пропал без вести.
Вести.Ru 15:58
Спорт
Колобков заявил о начале разбирательств несовпадений баз WADA и РУСАДА
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что специалисты Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будут совместными усилиями выяснять, в чем заключается несоответствие баз данных организаций.
iReactor 06:51
Кино
Вышел трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
Трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение» вышел 23 сентября на YouTube-канале SonyPictureRu.
REGNUM 08:53
Технологии
Сотовые операторы смогут распознавать абонентов по фото и голосу
"Ростелеком" начал работу над системой удаленной идентификации владельцев виртуальных сим-карт (eSIM) по фотографии лица и голосу, сообщает газета "Известия".
РИА Новости 19:34
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Космос
Робот «Федор» станет прародителем отряда роботов-космонавтов
Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров рассказал, что в планах разработчика робота «Федора» — создание целого отряда роботов-космонавтов с различным функционалом.
Вечерняя Москва 21:16
Происшествия
11 полицейских наказаны по делу об изнасиловании волейболистки в Анапе
В Анапе в общей сложности 11 полицейских освобождены от должности и уволены из-за дела об изнасиловании сотрудниками патрульно-постовой службы полиции 17-летней волейболистки.
Газета.Ru 08:47
Экономика
Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском 07:17
Гаджеты
Google представил собственный игровой сервис с платной подпиской
Google представил собственный игровой сервис Play Pass с платной подпиской. Об этом 23 сентября сообщили в блоге компании.
Телеканал RTVI 20:44
Хоккей
Ульяну Тригубчак обвинили в измене родному клубу
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Армия и оружие
Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых на подлете к Хмеймиму
Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о дронах боевиков, которых сбили вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии.
РИА Новости 22:03
Политика
Сенатор осудил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сделал заявление, касающееся обсуждения президентом США Дональдом Трампом и лидером Польши Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта "Северный поток — 2". Об этом сообщает RT.
Газета.Ru 19:00
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru вчера в 11:21
Армия и оружие
В Госдуме оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT слова бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, который заявил, что Россия блокирует учения НАТО в Чёрном море.
RT на русском 05:45
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Волейбол
Сборная России по волейболу проиграла Словении в четвертьфинале ЧЕ
Сборная России во второй раз подряд вылетела на стадии четвертьфинала, пытаясь отстоять титул чемпиона континента, и не смогла сделать победный хет-трик в текущем сезоне после побед в Лиге наций и олимпийском отборочном турнире.
RT на русском 17:42