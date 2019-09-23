Предельная сумма «рискованных» инвестиций для особо защищаемых инвесторов составит 50 тыс. руб. в год, следует из последней версии поправок к законопроекту ЦБ о категоризации инвесторов, с которой ознакомился РБК (подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке).

с чего всё началось

Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.

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