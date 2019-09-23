Экономика
ИнтерфаксЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов
Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
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с чего всё началось
Предельная сумма «рискованных» инвестиций для особо защищаемых инвесторов составит 50 тыс. руб. в год, следует из последней версии поправок к законопроекту ЦБ о категоризации инвесторов, с которой ознакомился РБК (подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке).РБКвчера в 17:00
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Общество
Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс вчера в 23:20
Политика
В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
РИА Новости 09:14
Интернет
WSJ раскрыла проект «Волан-де-Морт» по сбору компромата на Facebook
Юристы утверждают, что владельцам популярных аккаунтов и инфлюенсерам сотрудники соцсети не советовали размещать на своих страницах в Instagram (в 2012 году это приложение приобрел Facebook) ссылки на аккаунты в Snapchat.
РБК 11:14
Происшествия
Террористы могут удерживать в плену до 800 российских детей
Около 800 детей из России могут находиться в лагерях террористов в Ближневосточном регионе.
News.ru 12:57
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости вчера в 20:49
Политика
Шпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линитя так установлена и не была.
Газета.Ru 12:17
Политика
Лукашенко наградил Пугачеву орденом Дружбы народов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении народной артистки СССР Аллы Пугачевой орденом Дружбы народов.
ТАСС 12:07
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru 08:51
Кино
Наташа Романова жива? Фанаты обсуждают кадры кинокомикса «Чёрная Вдова»
Фотография со съемочной площадки фильма «Черная Вдова» дала фанатам надежду на то, что Наташа Романова могла выжить после событий в фильме «Мстители: Финал».
REGNUM 08:10
Политика
Генсек ООН сообщил о создании сирийского Конституционного комитета
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании сирийского Конституционного комитета, а также выразил признательность России, Турции и Ирану за работу на этом направлении.
Вести.Ru 11:01
Политика
Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ
О намерении делегации Верховной рады отказаться от участия в осенней сессии ПАСЕ ранее уже сообщал депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яремко.
Российская газета 12:56
Общество
Republic нашел у родных главы АП недвижимость на 1,6 млрд рублей
Журналисты Republic нашли у родственников главы администрации президента Антона Вайно недвижимость общей стоимостью 1,6 миллиардов рублей.
Собеседник 06:23
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru 12:05
Здоровье
Челябинских врачей пригрозили «поставить раком» за жалобы на зарплату
В Челябинской области заведующая медчасти в Саткинского района пригрозила сотрудникам скорой помощи, что поставит "всех раком" после их жалоб на низкую заработную плату.
Газета.Ru 06:31
Общество
В Германии открылся фестиваль пива «Октоберфест»
Крупнейший в мире фестиваль пива "Октоберфест" открылся в субботу в Мюнхене на юге Германии, сообщает телеканал NTV.
ТАСС 21 сентября в 06:16
Общество
В Архангельске прошел крупный митинг против свалки на Шиесе
В воскресенье, 22 сентября, в Архангельске прошел согласованный митинг против строительства мусорного полигона в Шиесе.
Gazeta.SPb вчера в 09:20
Шоу-бизнес
В сети сообщили, что опухоль Заворотнюк оказалась неоперабельной
В сети появилась информация, что опухоль актрисы Анастасии Заворотнюк оказалась неоперабельной.
Газета.Ru 12:05
Происшествия
В Петербурге задержали активиста из-за фотографий политиков на могилах
Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге активиста движения "Агит Россия" Павла Иванкина в рамках уголовного дела о размещении фотографий политиков и первых лиц государства на надгробиях Смоленского кладбища.
Московский Комсомолец 05:53
Политика
Трамп отреагировал на скандал вокруг его разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп отреагировал на скандал вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 11:27
Автоспорт
Райкконен рассказал о столкновении с Квятом
Финский пилот "Альфа Ромео" Кими Райкконен объяснил причины столкновения с российским гонщиком "Торо Россо" Даниилом Квятом в конце гонки на Гран-при Сингапура.
ProstoProSport 05:16
Кино
Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv 07:42
Политика
ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Армия и оружие
В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море
Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".
РИА Новости 04:13
Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Новый скандал возник в столице Италии, куда королевская семья отправилась для того, чтобы поздравить с бракосочетанием давнюю подругу Маркл - дизайнера Мишу Нону и её возлюбленного Майкла Хесса.
Дни24 21 сентября в 08:49
Армия и оружие
Китай назвал С-500 самой совершенной ПВО в мире
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей» по эффективности превзойдет любую другую действующую систему противоракетной обороны в мире.
Lenta.ru 03:47
Шоу-бизнес
Малышева объяснила, почему Заворотнюк зря делала ЭКО за границей
Известный врач и телеведущая Елена Малышева высказалась о ситуации с Анастасией Заворотнюк, которая, по данным СМИ, лечится от опухоли мозга последней стадии.
Экономика сегодня 09:16
Интернет
Роскомнадзор попытается снова заблокировать Telegram
Попытки блокировки Telegram начались еще в 2018 году, когда руководство отказалось передать ключи шифрования российскому ФСБ.
ГЛАС.RU 12:09