Экономика
ИнтерфаксЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов
Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
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с чего всё началось
Предельная сумма «рискованных» инвестиций для особо защищаемых инвесторов составит 50 тыс. руб. в год, следует из последней версии поправок к законопроекту ЦБ о категоризации инвесторов, с которой ознакомился РБК (подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке).РБКвчера в 17:00
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Волейбол
Волейболист Вольвич раскритиковал журналиста Соловьева
Волейболист казанского "Зенита" Артем Вольвич рассказал об отношении к чиновникам и журналистам, которые позволяют себе делать скандальные высказывания.
Pravda.Ru 06:43
Политика
Законопроект об изоляции «воров в законе» в тюрьмах внесен в Госдуму
Лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) предлагается содержать под стражей отдельно от других заключенных - законопроект на эту тему внесен в Госдуму.
Российская газета 05:38
Политика
Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru вчера в 19:54
Футбол
«Краснодар» в гостях уступил ЦСКА
Футбольный клуб «Краснодар» 22 сентября на выезде проиграл московскому ЦСКА Матч прошел в рамках 10-го тура российской Премьер-лиги в Москве на поле «ВЭБ-Арены».
Юга.ру вчера в 14:02
Политика
Путин поручил подписать соглашение о модернизации ВС Абхазии
Президент России Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании российской стороной модернизации Вооружённых сил Абхазии.
RT на русском 02:43
Наука
Нательное устройство помогло от облысения
Создатели прибора говорят, что он должен хорошо работать у мужчин на ранних стадиях облысения.
Naked Science 21 сентября в 10:59
Экономика
Власти объяснили рост зарплат в Магаданской области
Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%.
РИА Новости 05:50
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Политика
Большинство членов правительства Челябинской области сохранили посты
Власти Челябинской области, где на прошлой неделе Алексей Текслер вступил в должность губернатора, заключили новые трудовые контракты с большинством заместителей главы региона и областных министров.
ТАСС 06:58
Армия и оружие
В Китае С-500 назвали самой самой совершенной системой ПВО в мире
Китайское издание подчеркивает, что эффективность "Прометея" недостижима для других систем ПВО.
Российская газета 06:33
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости вчера в 06:44
Культура
Танцовщики из Томска прошли телевизионный отбор в шоу «Танцы»
Этап телевизионного кастинга шоу «Танцы» на ТНТ в Красноярске прошли трое участников из Томска.
Tomsk.Ru 21 сентября в 12:01
Армия и оружие
В Совфеде оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море
Ранее генерал Бен Ходжес обвинил Россию в блокировке учений НАТО в Чёрном море.
RT на русском 03:27
Экономика
Запас прочности есть: Медведев рассказал о профицитном бюджете
Глава правительства доложил о состоявшемся обсуждении проекта бюджета на 2020 год и на плановый период 2021—2022 годов.
REGNUM 06:54
Спорт
Песков: Россия готовит ответ на вопросы WADA к РУСАДА
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские спортивные власти готовят ответ на претензии WADA к Российскому антидопинговому агентству.
Московский Комсомолец 06:31
Космос
Китай получил первые снимки необычного вещества, найденного на Луне
Китайский лунный аппарат Yutu-2 отправил новые снимки странного вещества, которое он нашел рядом с небольшим кратером на дальней стороне Луны.
Южный Федеральный 21 сентября в 12:33
Шоу-бизнес
Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк
21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Происшествия
ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса
Эксперты называют это опасным прецедентом, который создает угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.
Ведомости вчера в 17:13
Политика
Команда Зеленского хочет подписать новый «Будапештский меморандум»
Команда президента Украины Владимира Зеленского хочет добиться подписания нового международного договора, в котором ведущие страны мира обязуются гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Украина.ру 04:19
Политика
МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
Lenta.ru вчера в 12:01
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru 21 сентября в 23:32
Экономика
Стартует аукцион по продаже имущества банка «Югра»
Агенство по страхованию вкладов сообщило о начале аукционов для продажи имущества банка «Югра».
Муксун.fm 07:01
Общество
Моника Беллуччи появилась на миланской Неделе моды с короткой стрижкой
Моника Беллуччи с новой прической приковала к себе все внимание на миланской Неделе моды, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 05:10
Кино
В США вручили телепремию «Эмми»
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 00:13
Политика
Против Парубия возбуждено дело о массовых беспорядках в Одессе
Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий подтвердил информацию о том, что против него возбуждено уголовное дело по факту организации беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
Газета.Ru 05:47
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда
21 сентября на предсезонном турнире в Словакии российская фигуристка Александра Трусова на первом для себя международном турнире установила два мировых рекорда.
МонаВиста 21 сентября в 10:51
Общество
Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
РИА Новости 20 сентября в 01:33
Авто
Названы автомобили с лучшими мультимедийными системами
Изучив отзывы владельцев, эксперты исследовательского агентства J.D. Power назвали автомобили с лучшими мультимедийными системами.
Автоновости дня 20 сентября в 11:37
Происшествия
Кремль не комментирует решение суда по делу дизайнера Коновалова
Кремль не комментирует решение суда по делу о несогласованном митинге 27 июля в отношении дизайнера Константина Коновалова, у которого после задержания был диагностирован перелом ноги.
ТАСС 06:25