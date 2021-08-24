Крупным банкам с активам более 500 млрд руб. на восстановление процессов, которые обеспечивают размещение и обновление биометрических и персональных данных в Единой биометрической системе, планируется дать не более получаса.
Свежий выпуск телепередачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым вышел в этот понедельник, 23 августа, на федеральном телеканале «Россия 1». Темой беседы экспертов и гостей студии стали пропавшие в Тюмени дети.
Сегодня сцене New Wave Hall состоялся творческий вечер Александра Розенбаума, в рамках которого Лариса Долина, Алексей Чумаков, Тамара Гвердцители и другие звезды исполнили новые версии хитов музыканта.