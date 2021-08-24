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ЦБ предложил ограничить время сбоев в работе банковских приложений

Положение устанавливает требования к операционной надежности банков для обеспечения непрерывного оказания услуг.
Forbes
Крупным банкам с активам более 500 млрд руб. на восстановление процессов, которые обеспечивают размещение и обновление биометрических и персональных данных в Единой биометрической системе, планируется дать не более получаса.
РБК
О выявленных инцидентах операционной надежности, принятых мерах и проведенных мероприятиях банки будут должны информировать ЦБ.
Forbes
Сейчас проект положения на стадии публичного обсуждения.
Forbes

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Центробанк хочет ограничить время сбоев в работе банковских приложений
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ЦБ предложил ограничить время сбоев в работе банковских приложений
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