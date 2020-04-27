Экономика
Российская газетаЦБ предложил освободить граждан от страхования ипотеки
Банк России предложил сделать страхование ипотеки обязательным и переложить его с заемщиков на кредиторов. Граждане в этом случае будут освобождены от необходимости самостоятельно и за свой счет страховать риски ущерба и утраты недвижимости, а также риски жизни и здоровья.
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Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Общество
В Омске еще один человек скончался от коронавируса
Ранее сообщалось, по состоянию на 27 апреля, в Омской области выявлен 71 случай коронавируса, в том числе 21 человек уже вылечился.
RuNews24.ru 23:02
Политика
Завтра ожидается заявление Владимира Путина о продлении ограничений
Накануне, 26 апреля, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что, как ожидается, на этой неделе президент выступит с новыми заявлениями о перспективах развития ситуации с коронавирусом и связанных с этим ограничениях.
Пункт А 03:28
Общество
Автомобилистов начнут штрафовать за неисправную сигнализацию
Россиян начнут штрафовать не только за активное нарушение режима тишины, но и за бездействие.
AutoNews 02:32
Армия и оружие
Сирийская ПВО отражает атаку над Дамаском
Государственное телевидение Сирии сообщило, что система противовоздушной обороны (ПВО) начала отражать атаку в небе над Дамаском.
ФАН вчера в 22:56
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 14:25
Происшествия
В Омской области ребёнок заразился коронавирусом в аэропорту
Омск, 27 апреля 2020, 12:22 — REGNUM По состоянию на 27 апреля в Омской области зарегистрирован 71 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 05:22
Общество
Акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн
В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в формате видеотрансляции из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении движения «Волонтеры победы».
Ведомости 08:17
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:33
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru 17:52
Авто
Kia Seltos пользуется ажиотажным спросом
Новый компактный кроссовер Kia Seltos пользуется ажиотажным спросом во многих странах мира.
Новые автомобили 12:36
Технологии
Хакеры чаще всего продают доступы в компании США, Британии и Италии
Злоумышленники в Сети чаще всего продают доступы в компании из США, Великобритании, Италии, Германии и Бразилии.
Известия вчера в 19:23
Экономика
Банки оценили, сколько россиян оплачивают ЖКХ без комиссии
Большинство плательщиков услуг ЖКХ в России (около 70%) оплачивают их без комиссии.
РБК 22:59
Происшествия
В Бурятии умер третий пациент с коронавирусом
По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии на 28.04.2020 зарегистрировано 245 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019.
Ариг Ус 22:14
Транспорт
Автобусам запрещено движение по мосту через Зею в Благовещенске
Как ранее писала «Амурская правда», по мосту с 22:00 26 апреля полностью закрыто движение грузовиков весом свыше 3,5 тонны.
Амурская правда 00:26
Экономика
Сергей Катырин назвал регионы, где у бизнеса больше всего форс-мажора
Сергей Николаевич, сегодня много говорят о проблемах бизнеса, пострадавшего от пандемии.
Российская газета вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Тодоренко лишили титула «Женщина года»
Deita.ru вчера в 01:45
Общество
Россиян ждет совсем другая жизнь после пандемии, заявил эксперт
Жителей России ждет новая нормальность, люди будут жить совершенно иначе в сравнении с январем этого года, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости 22:09
Общество
В ряде регионов России вводят масочный режим
В нескольких регионах России вводят обязательное ношение масок в общественных местах.
Kaluga-poisk.ru 10:31
Общество
Антонов сообщил о планах вывоза части российских школьников из США
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что часть российских школьников, которые находятся в Соединённых Штатах, вылетят из Нью-Йорка в Москву 28 апреля.
RT на русском 22:29
Общество
Купленные за границей смартфоны обяжут платно регистрировать по IMEI
Регистрировать смартфон обяжут как компании-импортеры, так и обычных путешественников, привозящих домой купленный за границей телефон.
Ведомости 19:40
Происшествия
Вице-спикер Заксобрания Бурятии арестован по делу о ДТП
Советский районный суд Улан-Удэ поместил под домашний арест вице-спикера Законодательного Собрания Бурятии Баира Жамбалова.
Российская газета 04:17
Хоккей
«Украинский язык я мало где встречал». Русский хоккеист рассказал о жизни на Украине
Российский голкипер «Кременчуг» Никита Сандырев в интервью «СЭ» рассказал, как прошла адаптация в чемпионате Украины.
Спорт-Экспресс 18:57
Общество
«Открытые медиа»: из больницы в Коммунарке увольняются медсестры из-за условий работы
Из московской больницы в Коммунарке, где лечат больных с коронавирусом, в марте - апреле уволились десятки медсестер и других сотрудников младшего медперсонала.
Znak.com 05:35
Общество
Капитан дальнего плавания оценил маршрут «Академика Черского»
Аргументы недели вчера в 11:59
Политика
Путин потребовал от регионов готовности к ЧП
27 апреля на совещании с губернаторами регионов по ситуации с паводками и лесными пожарами Владимир Путин призвал на 100% подготовиться к любому бедствию, сообщает пресс-служба Кремля.
ИжевскИнфо.РУ 08:57
Кино
Вот так может выглядеть главный герой серии Doom в реальной жизни
Хотя лицо протагониста классических частей серии Doom не является секретом, игроки могли увидеть физиономию знаменитого убийцы демонов только в формате небольшой иконки интерфейса.
Городской портал Новый Нижний 21:00
Экономика
Ректор ВШЭ заявил о риске обеднения среднего класса в России
В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, средний класс в России может скатиться в бедность, заявил 27 апреля ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в интервью РБК.
Известия 21:48