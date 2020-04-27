Банк России предложил сделать страхование ипотеки обязательным и переложить его с заемщиков на кредиторов. Граждане в этом случае будут освобождены от необходимости самостоятельно и за свой счет страховать риски ущерба и утраты недвижимости, а также риски жизни и здоровья.

Общество Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. 1K

Общество В Омске еще один человек скончался от коронавируса Ранее сообщалось, по состоянию на 27 апреля, в Омской области выявлен 71 случай коронавируса, в том числе 21 человек уже вылечился. 2

Политика Завтра ожидается заявление Владимира Путина о продлении ограничений Накануне, 26 апреля, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что, как ожидается, на этой неделе президент выступит с новыми заявлениями о перспективах развития ситуации с коронавирусом и связанных с этим ограничениях. 822

Общество Автомобилистов начнут штрафовать за неисправную сигнализацию Россиян начнут штрафовать не только за активное нарушение режима тишины, но и за бездействие. 3,9K

Происшествия В Омской области ребёнок заразился коронавирусом в аэропорту Омск, 27 апреля 2020, 12:22 — REGNUM По состоянию на 27 апреля в Омской области зарегистрирован 71 случая заражения коронавирусом. 108

Общество Акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в формате видеотрансляции из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении движения «Волонтеры победы». 382

Авто Kia Seltos пользуется ажиотажным спросом Новый компактный кроссовер Kia Seltos пользуется ажиотажным спросом во многих странах мира. 1

Технологии Хакеры чаще всего продают доступы в компании США, Британии и Италии Злоумышленники в Сети чаще всего продают доступы в компании из США, Великобритании, Италии, Германии и Бразилии.

Экономика Банки оценили, сколько россиян оплачивают ЖКХ без комиссии Большинство плательщиков услуг ЖКХ в России (около 70%) оплачивают их без комиссии.

Происшествия В Бурятии умер третий пациент с коронавирусом По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии на 28.04.2020 зарегистрировано 245 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. 3

Общество Россиян ждет совсем другая жизнь после пандемии, заявил эксперт Жителей России ждет новая нормальность, люди будут жить совершенно иначе в сравнении с январем этого года, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1". 1

Политика Путин потребовал от регионов готовности к ЧП 27 апреля на совещании с губернаторами регионов по ситуации с паводками и лесными пожарами Владимир Путин призвал на 100% подготовиться к любому бедствию, сообщает пресс-служба Кремля. 400

Кино Вот так может выглядеть главный герой серии Doom в реальной жизни Хотя лицо протагониста классических частей серии Doom не является секретом, игроки могли увидеть физиономию знаменитого убийцы демонов только в формате небольшой иконки интерфейса.