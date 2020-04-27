Экономика
Российская газетаЦБ предложил освободить граждан от страхования ипотеки
Банк России предложил сделать страхование ипотеки обязательным и переложить его с заемщиков на кредиторов. Граждане в этом случае будут освобождены от необходимости самостоятельно и за свой счет страховать риски ущерба и утраты недвижимости, а также риски жизни и здоровья.
Читать в источнике
Оценить139
Подробнее о событии
Показать все источники
Центробанк предлагает освободить россиян от расходов на ипотечное страхование
Комсомольская правда12:37
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 17:14, Ашберн
Общество
Умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев
На 53-м году жизни умер гендиректор «Металлоинвеста», депутат Курской областной думы Андрей Варичев, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя областной администрации.
Ведомости 11:24
Общество
Песков спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 80 949 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19).
iReactor 02:31
Политика
Владимир Путин выступит с обращением 9 мая
Владимир Путин выступит с обращением 9 мая в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 15:57
Футбол
«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о власти
Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».
РБК 11:11
Происшествия
Бывшего и.о. мэра Пятигорска заключили под стражу
Суд в воскресенье заключил под стражу бывшего исполняющего обязанности мэра Пятигорска Льва Травнева, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
ТАСС вчера в 10:00
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Замглавы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак был задержан за нападение на сотрудника полиции, сообщают «Українські Новини».
Lenta.ru 03:33
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку в районе Дамаска
Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку в районе Дамаска, сообщило агентство Sana.
Коммерсантъ вчера в 22:53
Экономика
Ректор ВШЭ спрогнозировал резкое обеднение среднего класса
«Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но, если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — цитирует Кузьминова РБК.
URA.Ru 16:50
Политика
Захарова оценила расследование чешских СМИ о покушении на политиков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о расследовании чешских СМИ относительно россиянина, якобы прибывшего в страну с целью покушения на чиновников - по его словам, это похоже на очередную "утку".
РИА Новости 12:20
Общество
Губернатор Подмосковья сообщил о нехватке сотрудников скорой помощи
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе не хватает сотрудников скорой помощи. Об этом он написал в Instagram.
Газета.Ru 15:19
Общество
На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»
Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года.
ТАСС 08:07
Армия и оружие
Пентагон официально опубликовал видеозаписи с НЛО
Министерство обороны подтвердило подлинность трех видеозаписей ВМС США, на которых видны «летающие объекты, охарактеризованные как неопознанные».
Коммерсантъ 16:48
Здоровье
Власти раскрыли результаты лечения коронавируса в России новым методом
Состояние пациентов с коронавирусом быстро улучшается после использования плазмы донора, заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 15:47
Общество
Минпромторг может обязать аптеки иметь в продаже маски
Статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что правительство может выпустить нормативный акт, обязывающий аптеки иметь в ассортименте медицинские или гигиенические маски.
Коммерсантъ 14:38
Путешествия
Отели Турции откажутся от «шведского стола»
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
Коммерсантъ 08:43
Наука
Самым опасным местом Земли признана пустыня Сахара
Команда международных исследователей установила, какое место в истории Земли было самое опасное.
Goroday.ru 05:01
Экономика
Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии
Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета вчера в 15:06
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 08:12
Игры
Дату релиза The Last of Us Part II раскрыли после масштабной утечки спойлеров
Компания Sony объявила даты релиза одних из самых ожидаемых игр года: постапокалиптического боевика The Last of Us Part II (в России будет издаваться под названием "Одни из нас: Часть II") и самурайского экшена Ghost of Tsushima ("Призрак Цусимы").
Вести.Ru 13:48
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн 05:52
Религия
Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина
Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина или иных ограничений, установленных для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 16:32
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Автоспорт
«Формула-1» планирует начать сезон в июле без зрителей
Проведение Гран-при России в Сочи намечено на 27 сентября, пока об отмене или переносе этапа речи не идёт.
Life.ru 09:00
Здоровье
Коронавирус зафиксирован во всех районах Пензенской области
В Пензенской области не осталось ни одного района, который был бы неэндемичен по коронавирусной инфекции.
Smi58.ru 04:26
Здоровье
Врач курской инфекционной больницы записала обращение
Медик Курской областной инфекционной больницы имени Семашко опубликовала в соцсетях обращение к курянам, в котором рассказала о своей работе и о том, как тяжело приходится медикам в период пандемии коронавирусной инфекции.
Kursk.com 08:11
Политика
В США обвинили Китай в поставках некачественных тестов на коронавирус
Китай поставил в США низкокачественные и даже поддельные наборы для тестирования на коронавирус, заявил в понедельник экономический советник Белого дома Питер Наварро.
РИА Новости 16:38
Общество
В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом
«В Москве скончались 44 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 15:47
Общество
Депздрав: В больницах Москвы сотрудники на подряде получат доплаты
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией правительством Москвы принято решение об увеличении стоимости контрактов с подрядными организациями, сотрудники которых работают непосредственно в «ковидных корпусах».
Агентство Москва 11:13
Футбол
«Реал» и «Барселона» могут потерять по 300-400 млн евро из-за коронавируса
По информации Cadena SER, из-за приостановки сезона и матчей при пустых трибунах до конца декабря «Реал» и «Барселона» потеряют от 300 до 400 млн евро.
Sports.ru 15:16