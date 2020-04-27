Банк России предложил сделать страхование ипотеки обязательным и переложить его с заемщиков на кредиторов. Граждане в этом случае будут освобождены от необходимости самостоятельно и за свой счет страховать риски ущерба и утраты недвижимости, а также риски жизни и здоровья.

Общество Валуев предложил раскритиковавшему власть российскому футболисту покинуть страну Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на слова вратаря «Крылья Советов» Евгения Фроолова, раскритиковавшего действия властей во время пандемии коронавируса. 3

Экономика Численность безработных в России может вырасти в шесть раз Директор Института социальной политики Лилия Овчарова напомнила, что в последнем пакете мер для тех, кто в формальном сегменте экономики потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости, пособие по безработице повысили до минимального размера оплаты труда в 12 130 рублей. 128

Общество Акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в формате видеотрансляции из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении движения «Волонтеры победы». 355

Политика Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях. 6,5K

Шоу-бизнес Плющенко и Рудковская станцевали под хит Билана Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко станцевал со своей женой Яной Рудковской под хит Димы Билана «Химия».

Игры Объявлены даты выхода The Last of Us Part II и Ghost of Tsushima Компания Sony объявила даты выхода эксклюзивов PlayStation 4. 19 июня состоится релиз игры The Last of Us Part II, а 17 июля выйдет Ghost of Tsushima.

Общество На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения» Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года. 149

Общество Попова поддержала предложение продлить ограничения из-за коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддерживает предложение продлить до 12 мая режим ограничений, введённый в России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 93

Футбол Капелло: в Испании только один клуб не испытает проблем из-за пандемии Экс-наставник сборной России по футболу Фабио Капелло считает, что в Испании только один клуб не испытает проблем из-за пандемии, передает La Gazzetta dello Sport.

Экономика Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина. 31

Общество Названы самые обеспокоенные коронавирусом регионы России В список самых обеспокоенных регионов, жители которых чаще всего оценивали своё волнение как максимальное (10 баллов), вошли Забайкальский край, Псковская и Оренбургская области, Нижегородская область, Волгоградская область, Бурятия, Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Новосибирская и Тюменская области. 435

Общество ВОЗ: пандемия коронавируса закончится еще нескоро Пандемия коронавируса еще далека до завершения, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус, передает Reuters.

Авто Объявлены сроки старта продаж бюджетного аналога Mercedes-Benz G-Class Китайский автогигант BAIC определился со временем вывода на рынок обновленной модификации внедорожника Beijing BJ80, который является дешевым аналогом легендарного Mercedes-Benz G-Class. 2

Общество В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1". 64

Общество Министр просвещения признал неготовность школ к онлайн-обучению По мнению министра просвещения России Сергея Кравцова, не все российские школы были готовы к переходу на дистанционное обучение, а для многих семей это оказалось шоком, пишет "Коммерсантъ". 469

Общество Vivo и Oppo в Китае сместили Huawei на третье место Если считать суммарную долю Huawei и Honor, то в Китае эти два бренда занимают рыночную долю 29,9%. Стоит отметить, что из-за коронавируса в Китае на 38,9% упали продажи смартфонов, а в целом в 2020 году ожидается большое падение продаж телефонов и смартфонов. 19