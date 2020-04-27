Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦБ предложил освободить граждан от страхования ипотеки

Банк России предложил сделать страхование ипотеки обязательным и переложить его с заемщиков на кредиторов. Граждане в этом случае будут освобождены от необходимости самостоятельно и за свой счет страховать риски ущерба и утраты недвижимости, а также риски жизни и здоровья.
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Ипотечных заемщиков застрахуют банки

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ЦБ предложил освободить россиян от оплаты страховки при выдаче ипотеки

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Страховщики видят необходимость в доработке концепции ипотечного страхования ЦБ

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Финмаркет06:59

ЦБ РФ предложил переложить на банки оплату страхования рисков по ипотеке

Интерфакс07:57
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Soccer.ru 09:09
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Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на слова вратаря «Крылья Советов» Евгения Фроолова, раскритиковавшего действия властей во время пандемии коронавируса.
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Экономика

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Общество

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Ведомости 08:17
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Энергетика

Июльские фьючерсы нефти марки Brent поднялись выше $25 за баррель

Выше $25 за баррель поднялась цена нефти марки Brent с поставкой в июле, об этом свидетельствуют данные торгов.
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Общество

«Союзмультфильм» ответил на предложение Японии по правам на Чебурашку

Газета.Ru 13:04
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Общество

Режим повышенной готовности в Севастополе продлят до конца мая

Режим повышенной готовности в Севастополе продлят до конца мая.
Независимое телевидение Севастополя 06:42
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Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
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Происшествия

В Волгограде сработало взрывное устройство в машине

Известно, что в транспортном средстве сработало взрывное устройство.
Российская газета 12:40
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Армия и оружие

Военные моряки России получат новый универсальный нож

OAnews 25 апреля в 12:36
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МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских

МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
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Игры

Объявлены даты выхода The Last of Us Part II и Ghost of Tsushima

Компания Sony объявила даты выхода эксклюзивов PlayStation 4. 19 июня состоится релиз игры The Last of Us Part II, а 17 июля выйдет Ghost of Tsushima.
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Общество

На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»

Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года.
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Общество

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддерживает предложение продлить до 12 мая режим ограничений, введённый в России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Футбол

Капелло: в Испании только один клуб не испытает проблем из-за пандемии

Экс-наставник сборной России по футболу Фабио Капелло считает, что в Испании только один клуб не испытает проблем из-за пандемии, передает La Gazzetta dello Sport.
Газета.Ru 12:30
Общество

Ученые назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Распространение коронавируса в России завершится в июле, предсказали учены из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 09:58
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Здоровье

Мариинская больница начала прием больных с коронавирусом

В понедельник, 27 апреля, еще один стационар начал принимать больных с коронавирусом в Петербурге.
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Экономика

Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу

Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
РИА Новости 04:51
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Политика

Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил детскому врачу Леониду Рошалю звание Героя Труда.
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Общество

Зампред комитета Госдумы по бюджету Шурчанов подтвердил отсутствие президентских доплат младшему персоналу в регионах

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету Шурчанов подтвердил отсутствие президентских доплат младшему персоналу в регионах.
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Общество

Названы самые обеспокоенные коронавирусом регионы России

В список самых обеспокоенных регионов, жители которых чаще всего оценивали своё волнение как максимальное (10 баллов), вошли Забайкальский край, Псковская и Оренбургская области, Нижегородская область, Волгоградская область, Бурятия, Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Новосибирская и Тюменская области.
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Число заражений коронавирусом в мире превысило три миллиона

Число заражений коронавирусом в мире превысило три млн, пишет американский Университет Джонса Хопкинса.
Газета.Ru 13:17
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Общество

В Свердловской области подтвердили еще 59 случаев коронавируса

В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердилось еще 59 случаев заражения коронавирусом.
Политсовет 03:54
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Общество

ВОЗ: пандемия коронавируса закончится еще нескоро

Пандемия коронавируса еще далека до завершения, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус, передает Reuters.
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Авто

Объявлены сроки старта продаж бюджетного аналога Mercedes-Benz G-Class

Китайский автогигант BAIC определился со временем вывода на рынок обновленной модификации внедорожника Beijing BJ80, который является дешевым аналогом легендарного Mercedes-Benz G-Class.
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Vivo и Oppo в Китае сместили Huawei на третье место

Если считать суммарную долю Huawei и Honor, то в Китае эти два бренда занимают рыночную долю 29,9%. Стоит отметить, что из-за коронавируса в Китае на 38,9% упали продажи смартфонов, а в целом в 2020 году ожидается большое падение продаж телефонов и смартфонов.
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В воронежской больнице у 26 медиков нашли коронавирус

«Больница работает в штатном режиме, пациенты с выявленной коронавирусной инфекцией переведены в другие стационары Воронежа, пациенты с бессимптомным протеканием болезни — на амбулаторное лечение»,— пояснили там.
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