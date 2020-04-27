Экономика
Российская газетаЦБ предложил освободить граждан от страхования ипотеки
Банк России предложил сделать страхование ипотеки обязательным и переложить его с заемщиков на кредиторов. Граждане в этом случае будут освобождены от необходимости самостоятельно и за свой счет страховать риски ущерба и утраты недвижимости, а также риски жизни и здоровья.
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Футбол
Роналдиньо: «Не мог представить, что попаду в тюрьму»
Soccer.ru 09:09
Общество
Валуев предложил раскритиковавшему власть российскому футболисту покинуть страну
Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на слова вратаря «Крылья Советов» Евгения Фроолова, раскритиковавшего действия властей во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 13:29
Экономика
Численность безработных в России может вырасти в шесть раз
Директор Института социальной политики Лилия Овчарова напомнила, что в последнем пакете мер для тех, кто в формальном сегменте экономики потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости, пособие по безработице повысили до минимального размера оплаты труда в 12 130 рублей.
Известия вчера в 17:01
Общество
Акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн
В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в формате видеотрансляции из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении движения «Волонтеры победы».
Ведомости 08:17
Энергетика
Июльские фьючерсы нефти марки Brent поднялись выше $25 за баррель
Выше $25 за баррель поднялась цена нефти марки Brent с поставкой в июле, об этом свидетельствуют данные торгов.
Известия вчера в 21:15
Общество
Режим повышенной готовности в Севастополе продлят до конца мая
Режим повышенной готовности в Севастополе продлят до конца мая.
Независимое телевидение Севастополя 06:42
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
Происшествия
В Волгограде сработало взрывное устройство в машине
Известно, что в транспортном средстве сработало взрывное устройство.
Российская газета 12:40
Армия и оружие
Военные моряки России получат новый универсальный нож
OAnews 25 апреля в 12:36
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская станцевали под хит Билана
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко станцевал со своей женой Яной Рудковской под хит Димы Билана «Химия».
Чемпионат вчера в 12:40
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости 13:25
Игры
Объявлены даты выхода The Last of Us Part II и Ghost of Tsushima
Компания Sony объявила даты выхода эксклюзивов PlayStation 4. 19 июня состоится релиз игры The Last of Us Part II, а 17 июля выйдет Ghost of Tsushima.
Матч ТВ 13:23
Общество
На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»
Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года.
ТАСС 08:07
Общество
Попова поддержала предложение продлить ограничения из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддерживает предложение продлить до 12 мая режим ограничений, введённый в России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:32
Футбол
Капелло: в Испании только один клуб не испытает проблем из-за пандемии
Экс-наставник сборной России по футболу Фабио Капелло считает, что в Испании только один клуб не испытает проблем из-за пандемии, передает La Gazzetta dello Sport.
Газета.Ru 12:30
Общество
Ученые назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Распространение коронавируса в России завершится в июле, предсказали учены из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 09:58
Здоровье
Мариинская больница начала прием больных с коронавирусом
В понедельник, 27 апреля, еще один стационар начал принимать больных с коронавирусом в Петербурге.
Piter.tv 13:10
Экономика
Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
РИА Новости 04:51
Политика
Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил детскому врачу Леониду Рошалю звание Героя Труда.
Известия 11:28
Общество
Зампред комитета Госдумы по бюджету Шурчанов подтвердил отсутствие президентских доплат младшему персоналу в регионах
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету Шурчанов подтвердил отсутствие президентских доплат младшему персоналу в регионах.
Эхо Москвы 11:01
Общество
Названы самые обеспокоенные коронавирусом регионы России
В список самых обеспокоенных регионов, жители которых чаще всего оценивали своё волнение как максимальное (10 баллов), вошли Забайкальский край, Псковская и Оренбургская области, Нижегородская область, Волгоградская область, Бурятия, Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Новосибирская и Тюменская области.
Life.ru 04:10
Общество
Число заражений коронавирусом в мире превысило три миллиона
Число заражений коронавирусом в мире превысило три млн, пишет американский Университет Джонса Хопкинса.
Газета.Ru 13:17
Общество
В Свердловской области подтвердили еще 59 случаев коронавируса
В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердилось еще 59 случаев заражения коронавирусом.
Политсовет 03:54
Общество
ВОЗ: пандемия коронавируса закончится еще нескоро
Пандемия коронавируса еще далека до завершения, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус, передает Reuters.
Ведомости 12:28
Авто
Объявлены сроки старта продаж бюджетного аналога Mercedes-Benz G-Class
Китайский автогигант BAIC определился со временем вывода на рынок обновленной модификации внедорожника Beijing BJ80, который является дешевым аналогом легендарного Mercedes-Benz G-Class.
Новые автомобили вчера в 23:08
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к онлайн-обучению
По мнению министра просвещения России Сергея Кравцова, не все российские школы были готовы к переходу на дистанционное обучение, а для многих семей это оказалось шоком, пишет "Коммерсантъ".
Инфорос 05:15
Общество
Vivo и Oppo в Китае сместили Huawei на третье место
Если считать суммарную долю Huawei и Honor, то в Китае эти два бренда занимают рыночную долю 29,9%. Стоит отметить, что из-за коронавируса в Китае на 38,9% упали продажи смартфонов, а в целом в 2020 году ожидается большое падение продаж телефонов и смартфонов.
Astera 08:40
Происшествия
В воронежской больнице у 26 медиков нашли коронавирус
«Больница работает в штатном режиме, пациенты с выявленной коронавирусной инфекцией переведены в другие стационары Воронежа, пациенты с бессимптомным протеканием болезни — на амбулаторное лечение»,— пояснили там.
Коммерсантъ 10:37