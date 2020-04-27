Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦБ предложил освободить граждан от страхования ипотеки

Банк России предложил сделать страхование ипотеки обязательным и переложить его с заемщиков на кредиторов. Граждане в этом случае будут освобождены от необходимости самостоятельно и за свой счет страховать риски ущерба и утраты недвижимости, а также риски жизни и здоровья.
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ЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке

RT на русском07:21

Ипотечных заемщиков застрахуют банки

Коммерсантъ12:22

ЦБ предложил освободить россиян от оплаты страховки при выдаче ипотеки

РБК10:01

Страховщики видят необходимость в доработке концепции ипотечного страхования ЦБ

ТАСС09:58

ВСС назвал возможные риски идеи ЦБ о страховании ипотеки банками

РИА Новости10:50

Центробанк предлагает освободить россиян от расходов на ипотечное страхование

Комсомольская правда12:37

Банк России предлагает новые подходы к страхованию рисков при ипотечном кредитовании

Финмаркет06:59
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Общество

Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года

Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире.
RT на русском 13:20
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Политика

Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая

Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
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Общество

Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию

Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
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Общество

В Совфеде проверят возможный конфликт интересов в действиях Нарусовой

Подкомитет по этике Совета Федерации принял к рассмотрению жалобу на действия сенатора Людмилы Нарусовой — в них увидели признаки конфликта интересов.
РБК 10:17
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Общество

Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки

Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 06:11
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Общество

Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru 11:32
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Общество

В Москве значительно выросло число госпитализированных с пневмонией

Число госпитализированных с пневмонией в Москве за неделю выросло на 70%, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 14:38
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Здоровье

В ВОЗ объяснили, чем плохо закрытие границ из-за коронавируса

Закрытие государственных границ из-за COVID-19 привело к недостатку вакцин от других болезней.
Аргументы недели 13:26
1
Общество

В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники

Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников.
REGNUM 14:23
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Общество

В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом

В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
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Общество

«Ведомости»: крупные российские авиакомпании подняли стоимость билетов

Крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и Utair - в апреле подняли стоимость билетов.
ТАСС 10:17
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Общество

Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев

Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
РБК 10:21
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Биатлон

Адвокат: подпись Родченкова признали поддельной

Подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова признана поддельной, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:32
Политика

Фельдмаршал Хафтар решил возглавить Ливию

Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар фактически объявил о своем решении возглавить страну и разрыве подписанного в 2015 году в марокканском городе Схират соглашения о политическом урегулировании.
Коммерсантъ 15:31
Здоровье

Самые опасные места во время пандемии коронавируса назвал Комаровский

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем Instagram-аккаунте рассказал подписчикам о самых опасных местах во время пандемии коронавируса.
Live24 00:59
121
Общество

Какие магазины открылись в Липецкой области

Какие торговые точки работают: — продовольственные и непродовольственные магазины, — ярмарки с продовольственными товарами, саженцами, семенами, кормами для животных, — розничные рынки с продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, продукцией растениеводства и животноводства, живых животных и птиц и кормов для них.
ГТРК Липецк 05:45
10
Политика

Путин выступит с обращением к ветеранам в День Победы

На вопрос агентства, выступит ли президент с обращением к россиянам 9 мая, пресс-секретарь главы государства ответил утвердительно.
РИА Новости 14:12
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Религия

РПЦ установила ответственность служителей за нарушение мер по COVID-19

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл установил "ответственность священнослужителей" за несоблюдение указаний, направленных на противодействие COVID-19, сообщает в понедельник рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 11:00
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Общество

В мире почти три миллиона человек заразились коронавирусом

Наибольшее количество заболеваний и смертей по-прежнему в США: около миллиона инфицированных, более 50 тысяч человек умерли.
Первый канал 00:03
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Экономика

Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса

Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 17:27
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Армия и оружие

Пентагон официально опубликовал видео с НЛО

Lenta.ru 14:02
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Общество

Власти Москвы назвали условие для снятия ограничений

Данчиков отметил, что на сегодняшний день в Москве зафиксировано свыше 45 тысяч случаев заражения и наблюдается ежедневный рост числа заболевших.
РИА Новости 13:46
1
Политика

Путин назначил нового замминистра юстиции

Путин назначил замминистра юстиции Бесхмельницын с ноября 2018 года занимал пост замгубернатора Курской области.
Право.ру 11:01
1
Наука

Самым опасным местом Земли признана пустыня Сахара

Команда международных исследователей установила, какое место в истории Земли было самое опасное.
Goroday.ru 05:01
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Авто

Показали шестиметровый броневик Range Rover за 100 миллионов рублей

Немецкое тюнинг-ателье Klassen показало специальную версию Land Rover Range Rover с увеличенной колесной базой и бронекапсулой, сообщает автомобильное издание ТАРАНТАС НЬЮС.
Моя Москва.онлайн 02:16
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Энергетика

Минэнерго хочет найти одного ответственного за газификацию

Минэнерго хочет найти одного ответственного за газификацию Минэнерго предлагает наделить «Газпром» правом подключения потребителей к сетям на участке «последней мили», сняв эту обязанность с регионов.
Коммерсантъ 13:50
Политика

SIPRI: Россия вошла в пятерку стран с наибольшими затратами на оборону

Россия заняла четвертое место в мире по объему военных расходов в 2019 году с затратами в размере 65,1 миллиарда долларов (рост на 4,5 процента).
РИА Новости вчера в 22:35
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Происшествия

В России задержаны торговцы поддельными спецпропусками

Эксперты компании вычислили двух россиян 19 и 23 лет, которые через популярный мессенджер торговали пропусками для свободного передвижения по Москве, Санкт-Петербургу и Краснодару.
Lenta.ru 06:00
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Общество

Половина петербуржцев являются бессимптомными носителями коронавируса

Около половины больных с подтверждённым COVID-19 в Петербурге не имеют выраженных симптомов заболевания.
78.ru 09:11
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Футбол

«Матч ТВ» покажет матчи сборной СССР на ЧМ-1970

Уже на этой неделе популярный канал включил в эфирную сетку матчи первенства мира 1970 года.
Sport.ru 15:13
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