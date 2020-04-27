Экономика
Российская газетаЦБ предложил освободить граждан от страхования ипотеки
Банк России предложил сделать страхование ипотеки обязательным и переложить его с заемщиков на кредиторов. Граждане в этом случае будут освобождены от необходимости самостоятельно и за свой счет страховать риски ущерба и утраты недвижимости, а также риски жизни и здоровья.
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Кино
На ТВ выходит остросюжетный сериал «Чёрное море»
RT на русском 10:07
Политика
Песков спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 80 949 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19).
iReactor 02:31
Финансы
Dow Jones снова превысил 24 000 пунктов
Вашингтон, 27 апреля 2020, 19:55 — REGNUM Фондовый рынок США растет в ходе сессии 27 апреля, индекс Dow Jones снова поднялся выше 24 000 пунктов.
REGNUM 12:55
Политика
Лавров уверен, что отношения России и Черногории восстановятся
Хорошие отношения РФ и Черногории восстановятся, а временщики, осуществляющие в Черногории русофобскую политику, уйдут, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 06:23
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Замглавы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак был задержан за нападение на сотрудника полиции, сообщают «Українські Новини».
Lenta.ru 03:33
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к онлайн-обучению
По мнению министра просвещения России Сергея Кравцова, не все российские школы были готовы к переходу на дистанционное обучение, а для многих семей это оказалось шоком, пишет "Коммерсантъ".
Инфорос 05:15
Общество
В Минприроды РФ предупредили о рисках рекордной жары летом 2020 года
Предстоящее лето, согласно прогнозам, может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Интерфакс 08:07
Политика
МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
Общество
Глава Роспотребнадзора посоветовала готовиться к «новой нормальности»
Ранее эксперты предсказали появление в России из-за коронавируса нового может режима работы - неполной дистанционной занятости.
Труд 06:26
Религия
В РПЦ ввели систему церковных наказаний за нарушение карантина
Как сообщает «Интерфакс», особое распоряжение подписал Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
BFM.ru 12:49
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 10:31
Путешествия
Отели Турции откажутся от «шведского стола»
Коммерсантъ 08:43
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн 05:52
Авто
Эксперты дали советы, как выбирать шины
SpeedMe 25 апреля в 04:42
Происшествия
В Волгограде сработало взрывное устройство в машине
Российская газета 12:40
Политика
Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил детскому врачу Леониду Рошалю звание Героя Труда.
Известия 11:28
Культура
Объявлены имена финалистов шоу «Маска»
Победителем самого популярного шоу России стал Лев. Эту маску на протяжении шоу носил певец Анатолий Цой (TSOY).
Российская газета 11:47
Общество
Россия обогнала КНР по числу случаев заражения коронавирусом
Москва, 27 апреля 2020, 11:28 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в России достигло 87 147, что на 2681 больше, чем в Китае.
REGNUM 04:28
Общество
ВОЗ: пандемия коронавируса закончится еще нескоро
Пандемия коронавируса еще далека до завершения, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус, передает Reuters.
Ведомости 12:28
Общество
Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России
Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 12:39
Технологии
Японская компания объявила о разработке вакцины от COVID-19
Японская компания Shionogi & Co объявила о планах по разработке вакцины против коронавирусной инфекции путем экспрессирующей бакуловирусной векторной системы, а также о начале клинических испытаний в течение текущего года.
РИА Новости 12:46
Общество
«Бессмертный полк» пройдет онлайн
ЧС-ИНФО 06:31
Экономика
ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья
За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек.
РБК 08:29
Общество
Советник Трампа предрек США крупнейший в истории экономический шок
Советник Дональда Трампа Кевин Хассетт высказал свое мнение относительно влияния пандемии коронавируса на экономику США.
Дни24 11:46
Происшествия
У сотрудников ИВС в Ярославле нашли коронавирус
Коронавирус выявлен у нескольких сотрудников изолятора временного содержания (ИВС) УМВД по Ярославской области.
Коммерсантъ 12:44
Экономика
С 27 апреля в России меняются правила наличных расчетов
Центробанк выпустил указание, касающееся правил наличных расчётов в рублях и иностранной валюте.
Pressa40 25 апреля в 04:59
Кино
Премьера фильма «Шугалей» состоится 1 мая
Премьера боевика «Шугалей» состоится 1 мая на канале НТВ Сюжет фильма основан на реальных событиях.
Московская газета 12:27
Общество
Главврач Коммунарки опроверг сообщения о массовых увольнениях
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг сообщения о массовых увольнениях в клинике.
Газета.Ru 06:41
Общество
США показали аномальное скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии
У побережья южной части штата Калифорния скопилось множество нефтяных танкеров, наблюдение за которыми ведет береговая охрана США.
Ruposters.ru 04:42