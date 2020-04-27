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Финансы Dow Jones снова превысил 24 000 пунктов Вашингтон, 27 апреля 2020, 19:55 — REGNUM Фондовый рынок США растет в ходе сессии 27 апреля, индекс Dow Jones снова поднялся выше 24 000 пунктов.

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