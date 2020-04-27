Экономика
RT на русскомЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке
Банк России сообщил о разработке концепции ипотечного страхования, благодаря которой россияне будут освобождены от необходимости за свой счёт страховать риски по ипотеке. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ЦБ.
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Центробанк предлагает освободить россиян от расходов на ипотечное страхование
Комсомольская правда12:37
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Deita.ru 04:45
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Власти Москвы объяснили аннулирование некоторых цифровых пропусков
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Ученые из Университета Бордо сумели выяснить, какие сочетания продуктов оказывают благотворное влияние на мозг, позволяя сохранить здравый ум в старости, a какие повышают риск возникновения деменции, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на журнал Neurology Американской академии неврологии.
TV BRICS вчера в 04:00
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BFM.ru вчера в 12:39
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В России идёт разработка «электрической» версии истребителя Су-57
Москва, 27 апреля 2020, 15:14 — REGNUM В настоящее время конструкторы работают над так называемой «электрической» версией российского истребителя пятого поколения Су-57.
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