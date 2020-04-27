Российские заемщики должны быть освобождены от платы за страхование рисков при оформлении ипотеки, следует из предложений Банка России, опубликованных на его сайте. ЦБ разработал новую концепцию ипотечного страхования и намерен обсудить ее с банками и страховщиками.

ЦБ предложил освободить россиян от оплаты страховки при выдаче ипотеки

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