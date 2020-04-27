Экономика
КоммерсантъЦБ предложил освободить россиян от расходов на страхование по ипотеке
Центробанк предложил освободить россиян от расходов на страхование рисков по ипотеке. Регулятор хочет переложить эти расходы на банки. Это следует из концепции ипотечного кредитования.
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Центробанк предлагает освободить россиян от расходов на ипотечное страхование
Комсомольская правда12:37
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Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием.
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Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
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У побережья южной части штата Калифорния скопилось множество нефтяных танкеров, наблюдение за которыми ведет береговая охрана США.
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Лидирующие позиции последние недели занимает США – на страну приходится почти треть всех случаев заражения По состоянию на вечер 27 апреля число заразившихся COVID-19 во всем мире превысило три миллиона человек.
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Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
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Для индивидуальных предпринимателей и отдельных предприятий ослабят ограничительные меры. Сейчас разрабатывается поэтапный план.
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