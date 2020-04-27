Центробанк предложил освободить россиян от расходов на страхование рисков по ипотеке. Регулятор хочет переложить эти расходы на банки. Это следует из концепции ипотечного кредитования.

ЦБ предложил освободить россиян от расходов на страхование по ипотеке

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