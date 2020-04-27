Экономика
РБКЦБ предложил освободить россиян от оплаты страховки при выдаче ипотеки
Российские заемщики должны быть освобождены от платы за страхование рисков при оформлении ипотеки, следует из предложений Банка России, опубликованных на его сайте. ЦБ разработал новую концепцию ипотечного страхования и намерен обсудить ее с банками и страховщиками.
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Банк России предлагает новые подходы к страхованию рисков при ипотечном кредитовании
Финмаркетвчера в 06:59
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В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство
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