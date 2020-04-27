Экономика
RT на русскомЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке
Банк России сообщил о разработке концепции ипотечного страхования, благодаря которой россияне будут освобождены от необходимости за свой счёт страховать риски по ипотеке. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ЦБ.
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Банк России предлагает новые подходы к страхованию рисков при ипотечном кредитовании
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