Банк России сообщил о разработке концепции ипотечного страхования, благодаря которой россияне будут освобождены от необходимости за свой счёт страховать риски по ипотеке. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ЦБ.

ЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке

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