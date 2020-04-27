Экономика
КоммерсантъЦБ предложил освободить россиян от расходов на страхование по ипотеке
Центробанк предложил освободить россиян от расходов на страхование рисков по ипотеке. Регулятор хочет переложить эти расходы на банки. Это следует из концепции ипотечного кредитования.
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Политика
Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров
Риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, в ряде регионов Дальнего Востока и Сибири обстановка уже достаточно сложная, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:24
Общество
«АвтоВАЗ» приостановит производство
С 29 апреля по 18 мая "АвтоВАЗ" приостановит производство автомобилей.
Московский Комсомолец 07:14
Политика
Песков: расследование чешского издания про россиянина похоже на «утку»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает про расследование чешского журнала Respekt о гражданине РФ, который якобы прибыл в Чехию со смертельным ядом, но считает его похожим на "утку".
ТАСС 06:12
Происшествия
Вице-спикер Заксобрания Бурятии арестован по делу о ДТП
Советский районный суд Улан-Удэ поместил под домашний арест вице-спикера Законодательного Собрания Бурятии Баира Жамбалова.
Российская газета 04:17
Путешествия
Турецкие отели откажутся от шведского стола из-за коронавируса
По мере ослабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса нового типа отели Турции планируют вернуться к "нормальной" работе в конце мая, но по новым правилам.
Российская газета 05:52
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Замглавы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак был задержан за нападение на сотрудника полиции, сообщают «Українські Новини».
Lenta.ru 03:33
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия вчера в 10:47
Политика
Песков опроверг слухи, что Путин уехал из Ново-Огарево
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что глава государства Владимир Путин якобы уехал из Ново-Огарево.
РИА Новости 03:17
Общество
Непродовольственные магазины открыли в Липецкой области
С понедельника, 27 апреля, возобновили работу непродовольственные магазины.
Kursk.com 02:09
Общество
Текслер заявил о введении масочного режима в Челябинской области
В Челябинской области планируется ввести обязательный масочный режим. Об этом заявил на брифинге губернатор Алексей Текслер.
Правда УрФО 07:16
Общество
Проценко опроверг слухи о массовом увольнении персонала Коммунарки
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о массовых увольнениях в медучреждении.
Вести.Ru 06:45
Общество
В Госдуме чиновникам советуют готовиться к «новой нормальности»
Москва, 27 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Госдуме советуют чиновникам подготовиться к «новой нормальности» после пандемии коронавируса.
REGNUM 02:48
Происшествия
Суд арестовал бывшего мэра Пятигорска
Пятигорский городской суд в воскресенье, 26 апреля, заключил под стражу экс-главу Пятигорска Льва Травнева.
Известия вчера в 10:27
Политика
В Польше ощущается нехватка рабочей силы — TVP
Инглот отметил, что из-за карантина и отъезда граждан Украины в Польше ощущается нехватка рабочей силы, особенно в сельском хозяйстве.
REGNUM 03:15
Общество
Власти Фиджи не дали разрешение на посадку самолёта для вывоза россиян
RT на русском 06:16
Здоровье
Вирусолог объяснил, сколько живет коронавирус у бессимптомных больных
Бессимптомные носители коронавирусной инфекции переносят вирус по времени столько же, сколько и больные люди.
URA.Ru вчера в 05:37
Общество
В Волгоградской области отказались вводить цифровые пропуска
В Волгоградской области не станут водить цифровые пропуска. Ранее эту идею прорабатывали в регионе.
ФедералПресс 05:29
Общество
Школы Петербурга получили бланки на досрочное завершение учебного года
Петербургские школы получили от городского комитета по образованию типовые бланки, который родители учеников могут заполнить для досрочного завершения учебного года своих детей.
Gazeta.SPb 04:04
Общество
Суд отложил слушания по делу об экстрадиции Ассанжа
Слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа отложены до ноября в связи с распространением коронавируса, постановила судья магистратского суда района Вестминстер Ванесса Барайтсер.
РИА Новости 06:12
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Общество
«Бессмертный полк» впервые пройдет в формате онлайн-шествия
Российская газета 07:12
Музыка
Победителем в седьмом сезоне шоу «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
В конце сезона звездный наставник Олеси стал лучшим среди судей проекта, ему отдали предпочтение 40% голосовавших.
NewInform 24 апреля в 23:15
Религия
На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать
Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
REGNUM 06:01
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ по размеру банковских вкладов
По данным специалистов, объем банковских вкладов физических лиц за последние 2 года вырос в России на 19,6%. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 03:28
Общество
В России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак
Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы.
REGNUM 01:37
Экономика
Набиуллина рассказала о рисках раздачи денег населению
Прямая раздача денег населению может привести к инфляционному "взрыву".
Российская газета 24 апреля в 13:14
Политика
Блогер подозревает, с Ким Чен Ыном что-то случилось
Блогер Рустем Адагамов, просмотрев ряд телевизионных передач, сделал вывод о серьезном заболевании южнокорейского лидера.
SM News 25 апреля в 10:43
Общество
Академик РАН назвал срок завершения вспышки коронавируса в России
Распространения в России заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, может завершиться в середине июня, заявил завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова, председатель Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин 26 апреля в эфире телеканала «Россия-1».
ИА Красная Весна вчера в 15:40
Общество
В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках
В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках.
Уральский меридиан вчера в 05:51
Здоровье
Роспотребнадзор открыл горячую линию по питанию во время самоизоляции
Роспотребнадзор в понедельник открыл горячую линию по вопросам организации правильного питания в период самоизоляции.
Известия вчера в 22:03