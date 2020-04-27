Экономика
RT на русскомЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке
Банк России сообщил о разработке концепции ипотечного страхования, благодаря которой россияне будут освобождены от необходимости за свой счёт страховать риски по ипотеке. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ЦБ.
Читать в источнике
Оценить161
Подробнее о событии
Показать все источники
Банк России предлагает новые подходы к страхованию рисков при ипотечном кредитовании
Финмаркетвчера в 06:59
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 04:22, Ашберн
Происшествия
У пострадавшего при взрыве в Волгограде нашли боеприпасы в гараже
Пострадавший от взрыва гранаты в Волгограде мог сам подорваться из-за неосторожного обращения с боеприпасами, у него в гараже обнаружены патроны различного калибра неизвестного происхождения, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.
РИА Новости 02:25
Общество
Ещё у 6411 жителей РФ подтвердилось заражение коронавирусом
Москва, 28 апреля 2020, 11:00 — REGNUM В России за минувшие сутки подтверждено 6411 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 04:00
Общество
Вирусолог назвал критерии окончания эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, вирусолог, профессор, рассказал, когда можно будет говорить о том, что эпидемия коронавируса в России завершена.
RT на русском 02:10
Политика
Путин потребовал от регионов стопроцентной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», - цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Московский Комсомолец вчера в 08:54
Политика
Правительство одобрило предложение штрафовать чиновников за хамство
Правительство России положительно оценило предложение "Единой России" об административной ответственности для чиновников, которые оскорбляют людей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата Александра Хинштейна.
Газета.Ru 03:32
Общество
В Калининградской области за сутки выявили 28 случаев коронавируса
Новый Калининград За минувшие сутки в Калининградской области выявили 28 новых случаев коронавируса.
Новый Калининград.Ru вчера в 03:51
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Общество
Роспотребнадзору поручено до 29 апреля подготовить концепцию снятия ограничений из-за COVID-19
Согласно документу, опубликованному на сайте правительства РФ, Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой поручено "завершить подготовку концепции снятия (смягчения) ограничений, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в условиях завершения пандемии данной инфекции и соответствующих методических рекомендаций для субъектов РФ".
Интерфакс 04:14
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Общество
В России за сутки от коронавируса умерло рекордное число пациентов
За сутки в России умерли 72 пациента с коронавирусом, сообщает оперштаб. Это рекордное число смертей с начала эпидемии.
РБК 03:55
Политика
Появилась еще одна версия о состоянии здоровья Ким Чен Ына
Еще одна версия о состоянии главы государства появилась на фоне его исчезновения из публичного поля.
Lenta.ru вчера в 23:41
Общество
За сутки у девяти крымчан обнаружили коронавирус
Симферополь, 28 апреля 2020, 10:31 — REGNUM В городах Крыма за сутки выявили ещё девять граждан с коронавирусом.
REGNUM 03:31
Общество
Роскачество обнаружило в чипсах кадмий и мышьяк
В свекольных чипсах «Здороведа» выявлены и кадмий, и мышьяк.
Известия 01:00
Спорт
Оргкомитет Олимпиады в Токио не исключил отмены Игр в 2021 году
По словам председателя оргкомитета летних Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори, не исключено, что Игры не состоятся и в 2021 году, если ситуация с распространением коронавируса не будет взята под контроль.
Sport.ru 03:28
Происшествия
Жителя Хакасии будут судить за сексуальное насилие над 8-летней падчерицей
ИА Хакасия 04:07
Технологии
Эксперт Тимофеев рассказал о слежке через камеры смартфонов
Ежедневно хакеры получают доступ к личной информации пользователей через их гаджеты.
iReactor 01:06
Экономика
Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 04:51
Здоровье
Во Франции для лечения COVID-19 применили средство от артрита
РИА Новости вчера в 22:01
Экономика
Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России
Безработица Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ ранее прогнозировали рост безработицы в стране в шесть раз.
РИА Новости 03:01
Общество
Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии
Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
Газета.Ru 01:32
Экономика
Bloomberg: В мире намечается дефицит российской пшеницы
Впервые за последние десять лет мир рискует оказаться отрезанным от российской пшеницы в то время, когда некоторые ключевые покупатели спешат ее импортировать, пишет Bloomberg.
Российская газета 03:18
Общество
Глава «Металлоинвеста» Андрей Варичев умер от пневмонии
Генеральный директор Металлоинвест Андрей Варичев умер в 52 года в Москве.
iReactor вчера в 12:21
Общество
6411 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки
6411 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах выявили в России за сутки.
Известия 03:50
Финансы
Рубль умеренно снижается к доллару и евро
Курс рубля снижается к доллару и евро в начале торгов вслед за ценами на нефть, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ 03:14
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, как лишилась квартиры
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, зная о проблемах со здоровьем, давно составила завещание, согласно которому авторские права на произведения ее покойного супруга Василия Шукшина и квартиру в Новой Москве получает ее нынешний муж Бари Алибасов.
Петербургский дневник вчера в 13:19
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Общество
На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»
Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года.
ТАСС вчера в 08:07
Происшествия
В Брянской области умерли еще два пациента с коронавирусом
Число жителей Брянской области, умерших с диагнозом COVID-19, достигло шести, во вторник стало известно о смерти ещё двух мужчин, сообщает правительство региона.
РИА Новости 04:17
Политика
Песков спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 80 949 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19).
iReactor вчера в 02:31
Энергетика
В США частные компании начали хранить нефть в стратегическом резерве
В США частные компании начали хранить нефть в хранилищах стратегического резерва США, сообщило агентство Bloomberg.
Коммерсантъ 00:40