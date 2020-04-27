Экономика
Российская газетаЦБ предложил освободить граждан от страхования ипотеки
Банк России предложил сделать страхование ипотеки обязательным и переложить его с заемщиков на кредиторов. Граждане в этом случае будут освобождены от необходимости самостоятельно и за свой счет страховать риски ущерба и утраты недвижимости, а также риски жизни и здоровья.
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Политика
Глава Минздрава Ставрополья ушел в отставку
Министр здравоохранения Ставропольского края, где свыше 450 человек заразились коронавирусом, Виктор Мажаров подал в отставку по собственному желанию.
ТАСС 04:27
Политика
МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
Экономика
Комитет Совфеда подготовил предложения по поддержке бизнеса
Экономический комитет Совфеда направил в рабочую группу СФ предложения регионов по поддержке бизнеса в условиях экономического кризиса из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 06:46
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Происшествия
В Алтайском крае нашли тела подростка и девушки, пропавших в январе
Тела подростка и девушки, пропавших в Алтайском крае в начале января 2020 года, найдены, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.
РИА Новости 08:44
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Политика
Минприроды: лето-2020 может стать одним из самых жарких в истории
Кобылкин на совещании у президента России по ситуации с паводками и пожарами в субъектах страны отметил, что даже если предварительные данные синоптиков не подтвердятся, то лето 2020 наверняка войдет в пятерку самых жарких за всю историю.
Вести.Ru 08:32
Общество
Половина петербуржцев являются бессимптомными носителями коронавируса
Около половины больных с подтверждённым COVID-19 в Петербурге не имеют выраженных симптомов заболевания.
78.ru 09:11
Происшествия
В Воронеже коронавирус выявили у 26 медиков больницы «Электроника»
Воронеж, 27 апреля 2020, 14:36 — REGNUM 41 случай заражения коронавирусом подтверждён в БСМП Воронежа №10 (больница «Электроника»), в числе инфицированных 26 работники отрасли здравоохранения.
REGNUM 07:36
Происшествия
Бывшего и.о. мэра Пятигорска заключили под стражу
Суд в воскресенье заключил под стражу бывшего исполняющего обязанности мэра Пятигорска Льва Травнева, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
ТАСС вчера в 10:00
Кино
В разработку запущена телеадаптация серии Brothers in Arms
Gearbox и сценарист Скотт Розенбаум («Королева Юга») занимаются телеадаптацией серии видеоигр Brothers in Arms.
Игромания.ру 09:39
Происшествия
Массовую вечеринку пресекли полицейские в Подмосковье
Газета.Ru вчера в 08:44
Общество
PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн 05:52
Кино
Beat Film Festival покажет фильмы на «КиноПоиск HD»
Российский международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival покажет фильмы своей программы на стриминговом сервисе «КиноПоиск HD».
News.ru 07:04
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к «удаленке»
Не все школы и учителя в России оказались готовыми к переходу на дистанционное обучение.
Национальная служба новостей 03:30
Здоровье
Врач оценил миф о пользе имбиря и лимона в период коронавируса
Член комитета Совфеда по социальной политике врач-хирург Юрий Архаров рассказал о том, что употребление витамина С не снижает рисков заражения коронавирусом и не предотвращает осложнений.
Взгляд.ру 09:34
Авто
В Сети показали изображения новой Lada 4x4
Чешский дизайнер попытался представить, как бы могло выглядеть новое поколение легендарного внедорожника Lada 4x4.
Тарантас Ньюс 01:52
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:33
Здоровье
В Великобритании заявили о резком росте числа детей с коронавирусом
По данным Daily Mail, представители национальной службы здравоохранения Великобритании заявили о стремительном увеличении числа заболевших коронавирусом детей.
Live24 06:10
Транспорт
Режим въезда в Ивановскую область будет ужесточен
Режим въезда на майские праздники в Ивановскую область будет ужесточен.
Частник.Ru 05:24
Политика
Путин назначил нового замминистра юстиции
Президент России Владимир Путин назначил Максима Бесхмельницына на пост заместителя министра юстиции.
RT на русском 09:56
Спорт
Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру
Коммерсантъ 09:42
Общество
Авиабилеты крупнейших российских авиакомпаний подорожали в два раза
Авиабилеты на рейсы нескольких крупнейших авиакомпаний стали на 50-100 процентов дороже по сравнению с 2019 годом.
Lenta.ru 09:45
Гаджеты
Xiaomi представила новую MIUI 12
Live24 09:01
Общество
В Совфеде оценили идею переноса майских выходных на другое время
Идея переноса майских выходных на другие дни противоречит здравому смыслу, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
РБК 07:03
Путешествия
Отели Турции откажутся от «шведского стола»
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
Коммерсантъ 08:43