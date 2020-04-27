Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке

Банк России сообщил о разработке концепции ипотечного страхования, благодаря которой россияне будут освобождены от необходимости за свой счёт страховать риски по ипотеке. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ЦБ.
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ЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке

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Кремль анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

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Китайские ученые обнаружили множество фрагментов РНК коронавируса нового типа в каплях аэрозолей внутри больниц Уханя – города, где началась эпидемия.
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В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции

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Под Харьковом 6-летняя девочка ушла гулять и насмерть замёрзла в поле

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений, введенных в стране в связи с угрозой распространения коронавируса.
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По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
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ГБР Украины завершило расследование дела Пашинского

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины завершили досудебное расследование по делу о нанесении бывшим депутатом Верховной Рады Сергеем Пашинским тяжких телесных повреждений гражданину и предоставили доступ стороне защиты.
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Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
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Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям

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