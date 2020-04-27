Банк России сообщил о разработке концепции ипотечного страхования, благодаря которой россияне будут освобождены от необходимости за свой счёт страховать риски по ипотеке. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ЦБ.

ЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке

Экономика В России отмечено снижение продаж антисептиков Продажи антисептиков для кожи в России в период с 30 марта по 5 апреля упали на 62% по сравнению с первой неделей марта. 50

Общество «Синдикат-100» назвал закон о фейках давлением на журналистов Власти начали активно использовать пандемию коронавируса для давления на независимые СМИ, сказано в обращении, с которым выступило сегодня объединение российских изданий "Синдикат-100".

Здоровье Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количетсвом зараженных. 28 апреля она обогнала Китай, 29 — Иран. 2

Политика Путин 28 апреля проведет совещание по коронавирусу Завтра, 28 апреля, президент проведет видеоконференцию с главами регионов по ситуации с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков . 116

Политика Правительство одобрило предложение штрафовать чиновников за хамство Правительство России положительно оценило предложение "Единой России" об административной ответственности для чиновников, которые оскорбляют людей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата Александра Хинштейна. 19

Общество В России за сутки 6411 человек заразились коронавирусом Число заболевших COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6 411, до 93 558, заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.

Футбол Футбольный клуб «Крылья Советов» накажет голкипера за критику властей Футбольный клуб «Крылья Советов» накажет голкипера за критику властей Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов будет подвергнут штрафным санкциям со стороны клуба за несогласованное интервью, в котором он раскритиковал действия российского правительства и президента в условиях пандемии коронавирусной инфекции. 32

Экономика Bloomberg: В мире намечается дефицит российской пшеницы Впервые за последние десять лет мир рискует оказаться отрезанным от российской пшеницы в то время, когда некоторые ключевые покупатели спешат ее импортировать, пишет Bloomberg. 325

Происшествия Петербуржец оштрафован за бегство от полиции со школьной спортплощадки В Петербурге Колпинский суд оштрафовал на 1000 рублей местного жителя Дельдара Баландина, которого полицейские застали на спортплощадке и который попытался спастись от задержания бегством. 5

Религия Православные христиане отмечают Радоницу Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи. 84

Общество В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года. 1,8K

Общество Застрявшие в США российские школьники вернутся на родину Дипломат добавил, что проблема возвращения школьников не будет решена этим рейсом, поскольку посольство еще выясняет точное число российских учеников, которые сейчас находятся в США, их имена и контакты. 126

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 36 копеек — до 74,86 рубля. Курс евро увеличился на 32 копейки и составил 80,94 рубля. 18

Энергетика В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2» Ковальчик в качестве примера привел спор между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B. V. По словам польского политика, ситуация очень похожа. 695

Общество Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. 1,1K

Армия и оружие США развернут вблизи Камчатки 54 истребителя пятого поколения F-35A США к 2021 году развернут на Аляске 54 истребителя пятого поколения F-35A Lightning II, что позволит им значительно укрепить свое боевое присутствие в Арктике и пограничных с Россией районах. 382

Спорт Оргкомитет Игр в Токио допустил отмену Олимпиады в 2021 году Игры в Токио в 2021 году могут быть отменены, в том случае, если коронавирус продолжит угрожать населению.

Общество В Крыму выявили девять новых случаев коронавируса За сутки в Крыму зафиксировали девять новых случаев коронавируса, общее число приблизилось к 80, сообщил глава региона Сергей Аксенов. 5