Экономика
RT на русскомЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке
Банк России сообщил о разработке концепции ипотечного страхования, благодаря которой россияне будут освобождены от необходимости за свой счёт страховать риски по ипотеке. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ЦБ.
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Центробанк предлагает освободить россиян от расходов на ипотечное страхование
Комсомольская правда12:37
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