Экономика
RT на русскомЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке
Банк России сообщил о разработке концепции ипотечного страхования, благодаря которой россияне будут освобождены от необходимости за свой счёт страховать риски по ипотеке. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ЦБ.
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Общество
В Роспотребнадзоре допустили отмену режима самоизоляции после 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 14:25
Политика
Путин 9 мая выступит с обращением в связи с Днём Победы
Российский лидер Владимир Путин выступит с обращением 9 мая в связи с Днём победы.
RT на русском 14:24
Политика
Песков опроверг изоляцию Путина в бункере или монастыре
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опровергает слухи о том, что Владимир Путин самоизолировался в бункере или монастыре на Валдае.
Политсовет 03:39
Шоу-бизнес
Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана
Коммерсантъ Казань 02:33
Происшествия
В Волгограде в автомобиле взорвалась граната
Свободная Пресса 12:36
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн 05:52
Общество
Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев
Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
РБК 10:21
Здоровье
Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса
Москва, 26 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Заражение коронавирусом, как правило, происходит при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей реципиента определённой минимальной «дозы» вируса, сообщил 25 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.
REGNUM вчера в 00:11
Общество
Найден теплоход «Армения», затопленный немцами в 1941 году
Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту.
BFM.ru 10:19
Общество
Власти Москвы назвали условие для снятия ограничений
Власти Москвы не видят основания для снятия ограничений после майских праздников, смягчение мер возможно только после изменения динамики по коронавирусу в лучшую сторону, сообщил РИА Новости начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.
РИА Новости 13:46
Общество
Москвичей призвали отказаться от ремонта в самоизоляции
Начальник отдела координации предоставления госуслуги по перепланировке Мосжилинспекции Андрей Кусакин призвал москвичей отказаться от проведения ремонтных работ в самоизоляции.
Lenta.ru 13:39
Религия
РПЦ установила ответственность служителей за нарушение мер по COVID-19
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл установил "ответственность священнослужителей" за несоблюдение указаний, направленных на противодействие COVID-19, сообщает в понедельник рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 11:00
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
Экономика
Прибыль Adidas упала на 95%. Что ждет спортивный бренд
Adidas сообщил о падении прибыли в первом квартале на 95% и продаж на 19%.
РБК 11:03
Общество
Число заражений коронавирусом в мире превысило три миллиона
Число заражений коронавирусом в мире превысило три млн, пишет американский Университет Джонса Хопкинса.
Газета.Ru 13:17
Путешествия
Сицилия возместит туристам часть затрат на отдых
Власти Сицилии пообещали возместить туристам половину стоимости авиабилетов и часть счёта за гостиницу.
News.ru 25 апреля в 05:22
Общество
Предстоящее лето может стать самым жарким в истории
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что предстоящее лето будет аномально жарким, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 12:19
Здоровье
В «Крокус Экспо» развернут госпиталь для больных с коронавирусом
Российская газета 13:56
Происшествия
В России задержаны торговцы поддельными спецпропусками
Эксперты компании вычислили двух россиян 19 и 23 лет, которые через популярный мессенджер торговали пропусками для свободного передвижения по Москве, Санкт-Петербургу и Краснодару.
Lenta.ru 06:00
Политика
Чехия согласилась вести переговоры о передаче России памятника Коневу
Власти намерены соблюдать Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией, в котором говорится, что оба государства будут обеспечивать уход за воинскими памятниками другой стороны на своей территории, подчеркнул Петршичек.
Daily Storm 09:33
Игры
В Steam бесплатно раздают Total War: Shogun 2
Sega бесплатно раздает стратегию Total War: Shogun 2 в Steam. Раздача началась 27 апреля и продлится до 1 мая.
Cyber.sports.ru 09:31
Политика
Лавров: о саммите «нормандской четверки» пока не может и быть речи
Ни о каком саммите и речи быть не может.
РИА Новости 05:51
Кино
Названы самые прибыльные фильмы 2019 года
Самым прибыльным фильмом 2019 года стала картина «Мстители: Финал», которая принесла своим создателям $890 млн, сообщает издание Deadline.
Известия вчера в 23:38
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Футбол
«Ливерпуль» переносит реконструкцию «Энфилда»
Sport.ru 13:59
Футбол
Козлов рассказал об отношениях между Дзюбой и Карпиным в «Спартаке»
Нападающий входил в систему «Спартака» в период с 2010 по 2016 годы.
ГЛАС.RU 02:22
Культура
Объявлены имена финалистов шоу «Маска»
Победителем самого популярного шоу России стал Лев. Эту маску на протяжении шоу носил певец Анатолий Цой (TSOY).
Российская газета 11:47
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $20
В свою очередь стоимость фьючерса нефти WTI упала на 15,8% (до $14,31 за баррель).
Инфорос 04:03
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53