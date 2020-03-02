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Банк России предложил отложить до 1 декабря перечисление государству выручки от продажи акций Сбербанка, сказала первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева. Причиной представительница регулятора указала волатильность на рынках.

ЦБ предложил отложить передачу в казну доходов от продажи Сбербанка

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