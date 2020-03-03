Экономика
Независимая газетаАкции Сбербанка упали на фоне заявления ЦБ
По всей видимости, инвесторы достаточно настороженно восприняли предупреждение официальных лиц ЦБ РФ о том, что ЦБ как контролирующий акционер Сбербанка может обратиться к правительству с просьбой продлить срок перечисления в госбюджет вырученных от продажи контрольного пакета акций Сбербанка средств до 1 декабря 2020 года.
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В Минфине оценили возможный перенос передачи в бюджет средств продажи акций Сбербанка
Rambler News Service03:43
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