Экономика

КомпанияКомпанияЦБ предложил отложить передачу в казну доходов от продажи Сбербанка

Банк России предложил отложить до 1 декабря перечисление государству выручки от продажи акций Сбербанка, сказала первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева. Причиной представительница регулятора указала волатильность на рынках.
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Владимир Колычев
Если Центральному банку нужно больше гибкости по таймингу перечисления, правительство здесь, в принципе, может пойти навстречу. Никаких рисков для бюджета из-за этого не создается.
— Владимир Колычев, русский писательРБК 04:19

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