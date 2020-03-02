Экономика
ForbesКак Банк России запутал рынок и обвалил акции Сбербанка
2 марта на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам Юдаева заявила, что из-за волатильности на рынках регулятор предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в бюджет доходов от продажи Сбербанка правительству.
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Если Центральному банку нужно больше гибкости по таймингу перечисления, правительство здесь, в принципе, может пойти навстречу. Никаких рисков для бюджета из-за этого не создается.
— Владимир Колычев, русский писательРБК вчера в 04:19
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Правительство поддержало перенос сроков перечисления доходов от продажи Сбербанка
Интерфаксвчера в 03:37
ЦБ предложил отсрочить перечисление в бюджет средств от продажи Сбербанка
Коммерсантъ02 марта в 07:27
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