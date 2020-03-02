Экономика
Российская газетаЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка
Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
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ЦБ предложил сдвинуть срок перечисления доходов в бюджет от сделки по Сбербанку
Интерфаксвчера в 08:08
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Задняя подвеска – многорычажная, амортизаторы – электронноуправляемые, колесные диски – 19-дюймовые, а спереди установлены тормоза Brembo.От представленного год назад одноименного концепт-кара серийный Formentor практически не отличается.
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"Лейпциг" на своем сайте принес извинения японским фанатами за то, что их выгнали со стадиона во время матча чемпионата Германии по футболу с "Байером" из-за опасений распространения коронавируса.
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«Детский мир» сменит генерального директора
Совет директоров, как указала компания, должен будет принять решение еще по двум вопросам: назначении на должность генерального директора Марии Давыдовой сроком на три года — сегодня она занимает пост заместителя генерального директора по коммерческой деятельности; а также назначении Чирахова председателем совета директоров ПАО "Детский мир".
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Аналогичный случай произошёл 29 февраля в Донецкой области в зоне ответственности 28-й бригады в районе н. п. Марьинка, где в результате наезда на мину подорвался грузовой автомобиль марки «ЗиЛ», двое боевиков — лейтенант Ходоровский и сержант Сокуренко — получили ранения.
Армия и оружие
Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
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