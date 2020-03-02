Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка

Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
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Правительство поддержало перенос зачисления средств от продажи Сбербанка

News.ru04:13

ЦБ предложил отсрочить перечисление в бюджет средств от продажи Сбербанка

Коммерсантъвчера в 07:27

Минфин считает некритичным изменение срока перечисления средств от продажи акций Сбербанка

ТАСС03:42

Правительство поддержало перенос сроков перечисления доходов от продажи Сбербанка

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Минфин счел некритичным срок передачи бюджету денег за акции Сбербанка

РБК04:19

Коронавирус затормозил мегасделку на 2,5 трлн рублей по продаже Сбербанка

Ведомостивчера в 15:12

В Минфине оценили возможный перенос передачи в бюджет средств продажи акций Сбербанка

Rambler News Service03:43
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Армия и оружие

Турецкие войска сбили сирийский самолет над Идлибом

Турецкие военные сбили самолет сил Сирии в небе над провинцией Идлиб. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает агентство SANA.
Известия 04:45
Музыка

Вокалист Little Big оценил выбор группы на Евровидение от России

RT на русском вчера в 15:22
Общество

На Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

Как уточняет «112 Украина», данный случай коронавируса зафиксировали в Черновицкой области страны.
RT на русском 04:22
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Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор 01:26
Экономика

Минэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации

Минэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак.
Piter.tv 03:49
Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

Газета.Ru 03:50
Политика

Владимир Путин внес поправку об упоминании Бога в Конституции

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправку к законопроекту о внесении изменений в Конституцию, которая предусматривает упоминание Бога в Основном законе.
Российская газета вчера в 10:13
Происшествия

Самолет экстренно сел в Хабаровске после сообщения о минировании

Анонимное сообщение о взрывном устройстве на борту стало причиной экстренной посадки самолета, летевшего из Владивостока в Москву.
Газета.Ru 02:58
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

РИА Новости вчера в 15:39
Гаджеты

Honor View 30 Pro поступил в продажу в России

Новый Honor View 30 Pro прибыл в Россию и уже доступен для заказа.
The GEEK 03:43
Общество

Тумсо Абдурахманов сообщил о хорошем самочувствии после покушения

Как сообщал "Кавказский узел", 26 февраля на Тумсо Абдурахманова было совершено нападение. Мужчина проник в его квартиру с молотком.
Кавказский узел 01 марта в 15:14
Интернет

«Одноклассники» научились восстанавливать доступ к аккаунту по фото

Отечественная социальная сеть «Одноклассники» научилась восстанавливать доступ к аккаунту по снимку пользователя.
Live24 04:41
Политика

Москалькова не нашла нарушения прав атеистов из-за бога в Конституции

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова полагает, что включение в Конституцию упоминание бога не ущемляет взгляды атеистов.
Политика Сегодня 04:53
Армия и оружие

В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция

Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Говорит Москва вчера в 10:45
Общество

Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам

Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
РИА Новости 02:07
Общество

Росздравнадзор разделит клиники на три уровня со специальными знаками

Оценка медицинских учреждений с присвоением знака, подтверждающего уровень клиники, будет проводиться раз в три года специальной комиссией, сообщает «Российская газета» со ссылкой на разъяснения Минздравом проекта приказа, вынесенного на обсуждение.
Ведомости вчера в 16:59
Общество

«Яндекс.Такси» передает силовикам данные о поездках

Истории поездок передает силовикам сервис «Яндекс.Такси». Это происходит после официальных запросов правоохранительных органов.
Цензуры.Нет 02:01
Экономика

Внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России перенесли

Минкомсвязь не согласовала проект постановления правительства по переходу на бесплатный доступ россиян к социально значимым интернет-ресурсам, который был запланирован на 1 марта.
News.ru вчера в 01:20
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева опубликовала фото в ванной

Актриса Наталья Бочкарева на своей странице в соцсети выложила фото, на котором обнаженная принимает ванну.
Вечерняя Москва вчера в 17:34
Общество

Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
RT на русском 04:38
Происшествия

В Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы

Ученики московской школы получили ожоги глаз после пребывания в классе с работающей кварцевой лампой открытого типа, сообщили РБК в пресс-службе департамента образования Москвы.
РБК 02:54
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 80 тысяч человек

По информации Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая число заболевших коронавирусом составило 7169 человек.
Говорит Москва 01 марта в 23:09
Общество

Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы

На перерасчет платы за отопление могут рассчитывать жители некоторых регионов из-за теплой зимы.
Российская газета 01 марта в 13:45
Общество

В России предложили отменить наказание за проституцию

С предложением отменить наказание за проституцию выступили российские правозащитники.
9111.ru вчера в 08:25
Общество

Новый полицейский бронеавтомобиль создают в России

Новый полицейский бронеавтомобиль создают в России. Об этом "РИА Новостям" заявил гендиректор компании "ВПК" Александр Красовицкий.
Piter.tv 00:48
Футбол

Друг Роналду: Криштиану хочет вернуться в «Реал»

Газета.Ru вчера в 23:17
Общество

Мошенники стали чаще воровать баллы со скидочных карт россиян

Количество случаев хищения баллов со скидочных карт россиян резко возросло.
Газета.Ru 01:22
Общество

В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Lenta.ru 03:23
Авто

Налог на роскошь расширился на автомобили Honda и Mazda

Число облагаемых «налогом на роскошь» автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей выросло до 632 единиц (+54 ед.), от 5 до 10 млн рублей — до 484 единиц (+38 ед.), от 10 до 15 млн рублей — до 100 единиц (+3 ед.), а в категории дороже 15 млн рублей теперь числится 82 модели, что на 9 больше, чем годом ранее.
Автоновости дня 01:02
Происшествия

В центре Москвы избили и изнасиловали мужчину

В Москве задержали двоих ранее судимых мужчин по подозрению в избиении и изнасиловании собутыльника.
Lenta.ru 03:12
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Ксения Валентиновна Юдаева
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Первый заместитель Председателя Центрального банка России с 11 сентября 2013 года. В прошлом - начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации с 13 июля 2012 по 10 сентября 2013 года.
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