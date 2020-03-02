Экономика
Российская газетаЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка
Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
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В Минфине оценили возможный перенос передачи в бюджет средств продажи акций Сбербанка
Rambler News Service03:43
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Армия и оружие
Турецкие войска сбили сирийский самолет над Идлибом
Турецкие военные сбили самолет сил Сирии в небе над провинцией Идлиб. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает агентство SANA.
Музыка
Вокалист Little Big оценил выбор группы на Евровидение от России
Общество
На Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом
Как уточняет «112 Украина», данный случай коронавируса зафиксировали в Черновицкой области страны.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Экономика
Минэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации
Минэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак.
Политика
Владимир Путин внес поправку об упоминании Бога в Конституции
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправку к законопроекту о внесении изменений в Конституцию, которая предусматривает упоминание Бога в Основном законе.
Происшествия
Самолет экстренно сел в Хабаровске после сообщения о минировании
Анонимное сообщение о взрывном устройстве на борту стало причиной экстренной посадки самолета, летевшего из Владивостока в Москву.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Гаджеты
Honor View 30 Pro поступил в продажу в России
Новый Honor View 30 Pro прибыл в Россию и уже доступен для заказа.
Общество
Тумсо Абдурахманов сообщил о хорошем самочувствии после покушения
Как сообщал "Кавказский узел", 26 февраля на Тумсо Абдурахманова было совершено нападение. Мужчина проник в его квартиру с молотком.
Интернет
«Одноклассники» научились восстанавливать доступ к аккаунту по фото
Отечественная социальная сеть «Одноклассники» научилась восстанавливать доступ к аккаунту по снимку пользователя.
Политика
Москалькова не нашла нарушения прав атеистов из-за бога в Конституции
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова полагает, что включение в Конституцию упоминание бога не ущемляет взгляды атеистов.
Армия и оружие
В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция
Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Общество
Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам
Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
Общество
Росздравнадзор разделит клиники на три уровня со специальными знаками
Оценка медицинских учреждений с присвоением знака, подтверждающего уровень клиники, будет проводиться раз в три года специальной комиссией, сообщает «Российская газета» со ссылкой на разъяснения Минздравом проекта приказа, вынесенного на обсуждение.
Общество
«Яндекс.Такси» передает силовикам данные о поездках
Истории поездок передает силовикам сервис «Яндекс.Такси». Это происходит после официальных запросов правоохранительных органов.
Экономика
Внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России перенесли
Минкомсвязь не согласовала проект постановления правительства по переходу на бесплатный доступ россиян к социально значимым интернет-ресурсам, который был запланирован на 1 марта.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева опубликовала фото в ванной
Актриса Наталья Бочкарева на своей странице в соцсети выложила фото, на котором обнаженная принимает ванну.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Происшествия
В Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы
Ученики московской школы получили ожоги глаз после пребывания в классе с работающей кварцевой лампой открытого типа, сообщили РБК в пресс-службе департамента образования Москвы.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 80 тысяч человек
По информации Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая число заболевших коронавирусом составило 7169 человек.
Общество
Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы
На перерасчет платы за отопление могут рассчитывать жители некоторых регионов из-за теплой зимы.
Общество
В России предложили отменить наказание за проституцию
С предложением отменить наказание за проституцию выступили российские правозащитники.
Общество
Новый полицейский бронеавтомобиль создают в России
Новый полицейский бронеавтомобиль создают в России. Об этом "РИА Новостям" заявил гендиректор компании "ВПК" Александр Красовицкий.
Футбол
Друг Роналду: Криштиану хочет вернуться в «Реал»
Общество
Мошенники стали чаще воровать баллы со скидочных карт россиян
Количество случаев хищения баллов со скидочных карт россиян резко возросло.
Общество
В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Авто
Налог на роскошь расширился на автомобили Honda и Mazda
Число облагаемых «налогом на роскошь» автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей выросло до 632 единиц (+54 ед.), от 5 до 10 млн рублей — до 484 единиц (+38 ед.), от 10 до 15 млн рублей — до 100 единиц (+3 ед.), а в категории дороже 15 млн рублей теперь числится 82 модели, что на 9 больше, чем годом ранее.
Происшествия
В центре Москвы избили и изнасиловали мужчину
В Москве задержали двоих ранее судимых мужчин по подозрению в избиении и изнасиловании собутыльника.