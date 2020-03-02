Экономика
Российская газетаЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка
Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
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Космос
Полет на волне от взрыва сверхновой
Гаджеты
Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro
Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
Технологии
Появились сведения о PlayStation 5 Pro
В вопросе цены PlayStation 5 может быть оценена в 499 долларов, а Pro-версия – на сотню долларов дешевле – в 599 американских долларов.
Армия и оружие
КНДР провела пуск двух неопознанных ракет в сторону Японского моря
Северная Корея провела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря, сообщило южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Экономика
Глава ЕЦБ: коронавирус таит опасность для работы финансовых рынков
Ситуация коронавирусом COVID-19 рождает риски для экономического роста и функционирования финансовых рынков, заявила глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард, 2 марта сообщается на официальном сайте организации.
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Происшествия
Иркутский чиновник съел улику во время задержания
Заместитель главы управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии в ходе задержания за взятку съел одну из улик, сообщает RT.
Здоровье
Украина запретила ввоз животных из Китая из-за эпидемии коронавируса
Ввоз животных из Китая на Украину был запрещен из-за распространения нового типа коронавируса.
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Армия и оружие
Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами
Общество
У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру
«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
Общество
У тысяч россиян украли бонусы со скидочных карт
Мошенники всё чаще крадут бонусы со скидочных карт россиян.
Космос
Миссию NASA к астероиду Психея запустит Falcon Heavy
Политика
В Госдепе сравнили непризнание Крыма и прибалтийских республик СССР
США рассчитывают, что позиция России по поводу Крыма изменится, и не будут признавать регион российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР, заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Происшествия
Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех
В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда.
Политика
Кадыров оценил поправки к Конституции о семье и Боге
Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил важность поправок о семье и включение упоминания Бога в текст Конституции.
Культура
Бурятский театр оперы и балета выиграл грант на 13 миллионов рублей
Размер финансовой субсидии составит 13 миллионов рублей.
Общество
Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева
Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.
Армия и оружие
В сирийский город Серакаб введена военная полиция РФ
По его данным, полицию ввели для «обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения» по сирийским трассам М4–М5.
Биатлон
Губерниев отреагировал на сообщения о поддельных подписях Родченкова
Ранее адвокат биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич указал в CAS на представленные в МОК подложные документы.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 88 тысяч человек
Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки со 109 до 129 человек: 54 человека скончались в Иране, 34 - в Италии, 20 - в Южной Корее, 12 - на территории Японии (из них шестеро - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), по два - в Гонконге и Франции, по одному случаю летального исхода зафиксированы в США, Великобритании, Эквадоре, на Тайване и Филиппинах.
Здоровье
Для Амурской областной клинической больницы куплен новый ангиограф
Новый ангиограф соответствует всем современным требованиям и имеет более совершенное программное обеспечение с возможностью выполнения ротационной ангиографии и последующей 3D-обработкой изображения, — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения АОКБ Алексей Русаков.
Общество
Законопроект о зарплате врачей и учителей внесен в Госдуму
Депутаты партии КПРФ предложили повысить базовый оклад учителей и врачей до двух минимальных размеров оплаты труда.
Футбол
Де Хеа с начала прошлого сезона АПЛ совершил 7 голевых ошибок
Испанский страж ворот попал в форварда "Эвертона" Доминика Калверт-Льюина, после этого мяч отлетел в ворота.С начала прошлого сезона чемпионата Англии Де Хеа совершил уже седьмую результативную ошибку, приведшую к голу.
Происшествия
На Алтае экс-министр купил внедорожник на средства для охраны лесов
В январе 2019 года в рамках госпрограммы по экологической безопасности министерство получило на эти цели 6 млн 200 тыс. рублей.
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
Общество
В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак
Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.