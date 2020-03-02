Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка

Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
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ЦБ предложил сдвинуть срок перечисления в бюджет доходов от сделки по продаже акций Сбербанка

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ЦБ предложил продлить срок передачи средств от продажи акций Сбербанка

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Комитет Госдумы одобрил проект о перечислении части доходов ЦБ от продажи акций Сбербанка

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Ксения Валентиновна Юдаева
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Первый заместитель Председателя Центрального банка России с 11 сентября 2013 года. В прошлом - начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации с 13 июля 2012 по 10 сентября 2013 года.
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