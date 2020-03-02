Экономика
Российская газетаЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка
Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
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Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Наука
БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями
У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
Происшествия
На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей
На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Происшествия
Миллионер убил жену, попал за решетку и выиграл иск на сотни тысяч фунтов
Британский миллионер, отбывающий наказание за убийство жены, выиграл иск, который может принести ему сотни тысяч фунтов стерлингов.
Энергетика
В ЛУКОЙЛе считают, что эпоха дешевой нефти продлится до 2040 года
Нефть «никогда больше не станет дорогой, как было десять лет назад», ввиду избыточной добычи за счет сланцевой нефти в США, заявил вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун.
Политика
Жэньминь жибао (Китай): действительно ли США готовы к борьбе с новым коронавирусом? (Жэньминь жибао)
Отвечая на вопросы республиканца Джона Кеннеди (John Kennedy) о ситуации с распространением нового типа коронавируса, исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вульф (Chad Wolf) продемонстрировал свою неосведомленность происходящим.
Игры
Авторы Beautiful Desolation попросили пиратов поддержать игру
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Авто
Хетчбэк Peugeot 208 стал автомобилем года в Европе
Победителем европейского конкурса Car of the Year 2020 стала электрическая версия хетчбэка Peugeot 208, 2 марта сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.
Экономика
Выпали выплаты: эффект от пенсионной реформы составил более 20 млрд
Ранее считалось, что первый ощутимый эффект от реформы — порядка 9 млрд рублей — может быть достигнут в 2020 году, когда число выходящих на отдых снизится примерно на полмиллиона человек.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Здоровье
Маммолог назвала главные факторы развития рака молочной железы
Политика
США подписали мирное соглашение с движением «Талибан»
Представители США и афганского движения «Талибан» (запрещено в России) подписали историческое соглашение, сообщает Reuters.
Здоровье
Немецкий специалист назвала способ защититься от коронавируса
Специалист назвала соблюдение дистанции «ключевым моментом» в вопросе защиты от заболевания.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают подготовку к такому преступлению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Политика
Путин поручил проверить чиновников на грамотность
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить законопроект о контроле за грамотностью чиновников.
Экономика
Минэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса
Минэкономики внесло в парламент прогноз социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы, но он составлялся на середину января, когда предполагалось восстановление экономики Китая к концу первого квартала.
Футбол
«Барселона» сделала первое предложение по трансферу Лаутаро Мартинеса
«Барселона» сделала первое предложение по трансферу форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Общество
У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру
«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Виктория Исакова назвала причину смерти трехмесячной дочери
Актрисе помогли заграничные специалисты 43-летняя Виктория Исакова всегда старалась не афишировать свою личную жизнь.
Общество
Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы
"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.
Политика
Эрдоган обсудил с Меркель распределение ответственности за беженцев
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил по телефону канцлеру Германии Ангеле Меркель о необходимости соблюдения международных обязательств и справедливого распределения ответственности за проблему беженцев, сообщила администрация турецкого лидера.
Происшествия
В Москве заочно арестовали поляка и украинца по «делу Магомедовых»
Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина Польши Валенти Сельвесюка и гражданина Украины Сергея Ткаченко, ставших обвиняемыми в рамках уголовного дела о преступном сообществе в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда.
Происшествия
В отношении вора в законе Джеко Тбилисского завели дело в Приморье
В Приморском крае возбудили уголовное дело против одного из лидеров криминальной среды Джеко Тбилисского.
Финансы
Курс евро поднялся до 75 рублей впервые с марта 2019 года
Курс евро в ходе торгов поднялся до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Армия и оружие
Эксперт: Ввод военной полиции РФ в Саракиб снизит риск столкновений с турками
Российские военные и раньше занимали посты в Идлибе, проводили совместное патрулирование с турками, поэтому их появление у самой линии фронта вряд ли повышает риск прямого столкновения российских и турецких военных, полагает собеседник.