Экономика
Российская газетаЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка
Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
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Армия и оружие
Турция сообщила о гибели военнослужащего в сирийском Идлибе
Происшествия
В Хабаровске ликвидировали возгорание в автосервисе
Финансы
Индексы США резко выросли после обвала из-за коронавируса
Фондовые индексы США показали в понедельник, 2 марта, резкий рост после обвала на фоне распространения коронавируса нового типа.
Общество
Законопроект о зарплате врачей и учителей внесен в Госдуму
Депутаты партии КПРФ предложили повысить базовый оклад учителей и врачей до двух минимальных размеров оплаты труда.
Кино
Триллер «Человек-невидимка» возглавил прокат в США
Армия и оружие
Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой
Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь» во время учений.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Политика
Путин рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, заявил президент Владимир Путина.
Политика
В Госдепе сравнили непризнание Крыма и прибалтийских республик СССР
США рассчитывают, что позиция России по поводу Крыма изменится, и не будут признавать регион российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР, заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Политика
Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию
Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
Кино
Слухи: в сериале «Сокол и Зимний солдат» покажут первого мутанта во вселенной Marvel
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова завершила карьеру
Как сообщает ТАСС, олимпийская чемпионка Сочи-2014, которая принесла России первую золотую медаль в женском одиночном катании, оставила профессиональный спорт.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Единоборства
Боец UFC Анкалаев показал неприличный жест зрителям после победы
Боец РФ смешанного стиля Магомед Анкалаев на первой минуте поединка нокаутировал молдавского бойца Куцелабу на турнире UFC Fight Night 169.
Наука
БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе
Общество
Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева
Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.
Политика
В Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил, на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, но её у Украины нет.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают подготовку к такому преступлению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Энергетика
Антимонопольный комитет Украины открыл дело против «Нафтогаза»
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал разбирательство против компании "Нафтогаз", так как усмотрел в ее действиях злоупотребление положением на рынке природного газа.
Общество
Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда
Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Происшествия
Замглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании
Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами.
Кино
Антонио Бандерас снимется в экранизации игры «Uncharted»
Кино
«Золотого медведя» на Берлинале получил фильм «Зла не существует»
«Золотого медведя» — главную награду Международного берлинского кинофестиваля — получил фильм «Зла не существует» Мохаммада Расулофа.
Футбол
Астон Вилла — Манчестер Сити 1:2
В финальном матче Кубка лиги "Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" со счётом 2:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
Происшествия
Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев
Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
Футбол
Роналду заблокировал Transfermarkt из-за своей низкой стоимости
В публикации были отмечены все футболисты, кроме Криштиану Роналду, который заблокировал страничку Transfermarkt из-за своей низкой стоимости.