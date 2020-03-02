Экономика
Российская газетаЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка
Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
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Общество
Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева
Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.
Наука
Мозги человека и пчелы работают практически одинаково
Изучения работы головного мозга пчелы, проводимые исследователями помогут понять как проходят когнитивные процессы в мозге у человека.
Биатлон
Губерниев отреагировал на сообщения о поддельных подписях Родченкова
Ранее адвокат биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич указал в CAS на представленные в МОК подложные документы.
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $52
Стоимость нефти марки Brent с поставками в мае в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась более чем на 5%, достигнув $52,39 за баррель.
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Биатлон
Этап кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей
Этап кубка мира по биатлону в Чехии впервые состоится без зрителей.
Кино
Минкульт предложил режиссерам скинуться на штраф коллеге Дворцевому
Министр культуры РФ Ольга Любимова сегодня в Екатеринбурге высказалась по поводу ситуации со штрафом режиссера Сергея Дворцевого, который он должен заплатить Минкульту.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Экономика
Главные угрозы для сбережений. Где стало опасно хранить деньги
Деньги под подушкой Наслушавшись пугающих прогнозов, многие россияне решили, что надёжнее всего хранить деньги наличными дома.
Кино
Татьяна Кравченко и Олеся Железняк уехали со съемок сериала «Сваты-7»
Недавно стало известно, что и Олеся Железняк с Татьяной Кравченко покинули съемочную площадку «Сватов-7».
Политика
В Китае считают неприемлемым вмешательство США в работу журналистов
Пекин считает неприемлемым вмешательство США в работу журналистов, заявил на брифинге постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.
Происшествия
Движение восстановлено после схода с рельсов 12 вагонов в Забайкалье
Нарушенное после схода с рельсов 12 вагонов с углём в Забайкалье движение полностью восстановлено.
Космос
Аппарат MRO заглянул внутрь лавовой трубки на поверхности Марса
Ученые и инженеры НАСА при помощи камеры HiRISE аппарата Mars Reconnaissance Orbiter смогли заглянуть внутрь того, что может представлять собой открыую лавовую трубку на поверхности Марса.
Политика
В Госдепе признали, что Россия не угрожает странам Балтии
"Прибалтийские страны в значительной степени являются частью того, что называется сейчас западным обществом, и мы не думаем, что для них существует какая-либо угроза в настоящее время", - заявил журналистам Гилмор, отвечая на вопрос о том, насколько реальна угроза со стороны РФ странам Балтии.
Кино
Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья
В сети появилась информация, что голливудский актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в шестой части фильма "Пираты Карибского моря".
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Футбол
Роналду заблокировал Transfermarkt из-за своей низкой стоимости
В публикации были отмечены все футболисты, кроме Криштиану Роналду, который заблокировал страничку Transfermarkt из-за своей низкой стоимости.
Гаджеты
Последнее обновление Windows 10 привело к серии проблем
Пользователи Windows 10 по всему миру отметили, что последнее обновление KB4535996 для ОС, которое вышло в феврале 2020 года, привело к серии сбоев и ошибок.
Здоровье
Росздравнадзор разделит клиники на три уровня со специальными знаками
Оценка медицинских учреждений с присвоением знака, подтверждающего уровень клиники, будет проводиться раз в три года специальной комиссией, сообщает «Российская газета» со ссылкой на разъяснения Минздравом проекта приказа, вынесенного на обсуждение.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Армия и оружие
ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Комиссия ООН уличила Воздушно-космические силы (ВКС) России в военных преступлениях в Сирии.
Общество
В «Яндекс.Такси» подтвердили передачу данных пассажиров силовикам
Рожкова не ответила "Медиазоне", передавал ли сервис данные журналиста силовикам.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта 2020 года
Доступные лекарства 1 марта вступает в силу закон, который разрешает ввоз на территорию России незарегистрированных лекарственных средств, содержащих наркотические или психотропные вещества, в том случае, если они жизненно необходимы пациентам.
Армия и оружие
Турецкий беспилотник сбит в небе над Идлибом
Авто
В России вступил в силу ГОСТ для раритетных автомобилей
С 1 марта в России вступил в силу новый ГОСТ Р 58686-2019 на правила эксплуатации раритетных автомобилей.
Киберспорт
В Dota 2 обновили рейтинговую систему
В ночь на 3 марта разработчики выпустили обновление для клиента Dota 2, в котором изменили систему рангов, вновь сделав единый рейтинг для поддержки и основы.
Единоборства
Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC
Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
Шоу-бизнес
Диету Бабкиной и Гришаевой одобрили в НИИ Питания РАН
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с "Говорит Москва" прокомментировала диету певицы Надежды Бабкиной и актрисы Нонны Гришаевой.