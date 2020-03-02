Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка

Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
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Коронавирус затормозил мегасделку на 2,5 трлн рублей по продаже Сбербанка

Ведомости15:12

ЦБ предложил продлить срок перечисления в бюджет средств от продажи акций Сбербанка

ТАСС07:36

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК11:01

ЦБ предложил сдвинуть срок перечисления доходов в бюджет от сделки по Сбербанку

Интерфакс08:08

ЦБ предложил продлить срок передачи средств от продажи акций Сбербанка

RT на русском09:33

ЦБ предложил на полгода задержать перечисление средств от продажи Сбербанка

News.ru07:36

ЦБ предложил отсрочить перечисление в бюджет средств от продажи Сбербанка

Коммерсантъ07:27
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Общество

Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева

Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.
Газета.Ru 08:18
Наука

Мозги человека и пчелы работают практически одинаково

Изучения работы головного мозга пчелы, проводимые исследователями помогут понять как проходят когнитивные процессы в мозге у человека.
ToDay News Ufa 07:32
Биатлон

Губерниев отреагировал на сообщения о поддельных подписях Родченкова

Ранее адвокат биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич указал в CAS на представленные в МОК подложные документы.
Lenta.ru 19:08
Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась выше $52

Стоимость нефти марки Brent с поставками в мае в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась более чем на 5%, достигнув $52,39 за баррель.
РБК 16:18
Армия и оружие

Эксперты объяснили недостатки ракетного комплекса «Панцирь» в Сирии

Piter.tv 00:30
Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Коммерсантъ 06:17
Биатлон

Этап кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей

Этап кубка мира по биатлону в Чехии впервые состоится без зрителей.
Ореанда-Новости 08:25
Кино

Минкульт предложил режиссерам скинуться на штраф коллеге Дворцевому

Министр культуры РФ Ольга Любимова сегодня в Екатеринбурге высказалась по поводу ситуации со штрафом режиссера Сергея Дворцевого, который он должен заплатить Минкульту.
JustMedia 07:01
Музыка

Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Российская газета 14:05
Экономика

Главные угрозы для сбережений. Где стало опасно хранить деньги

Деньги под подушкой Наслушавшись пугающих прогнозов, многие россияне решили, что надёжнее всего хранить деньги наличными дома.
Life.ru 16:40
Кино

Татьяна Кравченко и Олеся Железняк уехали со съемок сериала «Сваты-7»

Недавно стало известно, что и Олеся Железняк с Татьяной Кравченко покинули съемочную площадку «Сватов-7».
Donday.ru 06:33
Политика

В Китае считают неприемлемым вмешательство США в работу журналистов

Пекин считает неприемлемым вмешательство США в работу журналистов, заявил на брифинге постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.
РИА Новости 19:56
Происшествия

Движение восстановлено после схода с рельсов 12 вагонов в Забайкалье

Нарушенное после схода с рельсов 12 вагонов с углём в Забайкалье движение полностью восстановлено.
RT на русском 20:20
Космос

Аппарат MRO заглянул внутрь лавовой трубки на поверхности Марса

Ученые и инженеры НАСА при помощи камеры HiRISE аппарата Mars Reconnaissance Orbiter смогли заглянуть внутрь того, что может представлять собой открыую лавовую трубку на поверхности Марса.
AstroNews.ru 08:05
Политика

В Госдепе признали, что Россия не угрожает странам Балтии

"Прибалтийские страны в значительной степени являются частью того, что называется сейчас западным обществом, и мы не думаем, что для них существует какая-либо угроза в настоящее время", - заявил журналистам Гилмор, отвечая на вопрос о том, насколько реальна угроза со стороны РФ странам Балтии.
РИА Новости 19:04
Кино

Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья

В сети появилась информация, что голливудский актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в шестой части фильма "Пираты Карибского моря".
Piter.tv 04:46
Общество

Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Коммерсантъ 11:27
Футбол

Роналду заблокировал Transfermarkt из-за своей низкой стоимости

В публикации были отмечены все футболисты, кроме Криштиану Роналду, который заблокировал страничку Transfermarkt из-за своей низкой стоимости.
Metaratings 16:04
Гаджеты

Последнее обновление Windows 10 привело к серии проблем

Пользователи Windows 10 по всему миру отметили, что последнее обновление KB4535996 для ОС, которое вышло в феврале 2020 года, привело к серии сбоев и ошибок.
NewInform 20:19
Здоровье

Росздравнадзор разделит клиники на три уровня со специальными знаками

Оценка медицинских учреждений с присвоением знака, подтверждающего уровень клиники, будет проводиться раз в три года специальной комиссией, сообщает «Российская газета» со ссылкой на разъяснения Минздравом проекта приказа, вынесенного на обсуждение.
Ведомости 16:59
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru 11:32
Армия и оружие

ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии

Комиссия ООН уличила Воздушно-космические силы (ВКС) России в военных преступлениях в Сирии.
Компания 07:45
Общество

В «Яндекс.Такси» подтвердили передачу данных пассажиров силовикам

Рожкова не ответила "Медиазоне", передавал ли сервис данные журналиста силовикам.
Snob.ru 13:48
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 марта 2020 года

Доступные лекарства 1 марта вступает в силу закон, который разрешает ввоз на территорию России незарегистрированных лекарственных средств, содержащих наркотические или психотропные вещества, в том случае, если они жизненно необходимы пациентам.
Москва 24 29 февраля в 16:23
Общество

Блогер Диденко рассказала подробности трагедии в банном комплексе

РИА Новости 12:36
Армия и оружие

Турецкий беспилотник сбит в небе над Идлибом

Мой Брянск вчера в 06:49
Авто

В России вступил в силу ГОСТ для раритетных автомобилей

С 1 марта в России вступил в силу новый ГОСТ Р 58686-2019 на правила эксплуатации раритетных автомобилей.
МонаВиста вчера в 13:21
Киберспорт

В Dota 2 обновили рейтинговую систему

В ночь на 3 марта разработчики выпустили обновление для клиента Dota 2, в котором изменили систему рангов, вновь сделав единый рейтинг для поддержки и основы.
Dota2.ru 17:52
Единоборства

Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC

Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
РИА Новости вчера в 11:37
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Диету Бабкиной и Гришаевой одобрили в НИИ Питания РАН

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с "Говорит Москва" прокомментировала диету певицы Надежды Бабкиной и актрисы Нонны Гришаевой.
Газета.Ru 03:52
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Ксения Валентиновна Юдаева
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Первый заместитель Председателя Центрального банка России с 11 сентября 2013 года. В прошлом - начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации с 13 июля 2012 по 10 сентября 2013 года.
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