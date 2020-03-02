Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка

Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
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ЦБ предложил сдвинуть срок перечисления в бюджет доходов от сделки по продаже акций Сбербанка

Вести.Ru09:40

ЦБ предложил на полгода задержать перечисление средств от продажи Сбербанка

News.ru07:36

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК11:01

ЦБ предложил сдвинуть срок перечисления доходов в бюджет от сделки по Сбербанку

Интерфакс08:08

ЦБ предложил продлить срок перечисления в бюджет средств от продажи акций Сбербанка

ТАСС07:36

ЦБ предложил продлить срок передачи средств от продажи акций Сбербанка

RT на русском09:33

ЦБ предложил отсрочить перечисление в бюджет средств от продажи Сбербанка

Коммерсантъ07:27
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Армия и оружие

Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение

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Число жертв коронавируса в Италии выросло до 52 человек

Руководитель службы гражданской обороны Анджело Боррелли заявил, что количество заражённых коронавирусом в стране выросло до 1835 человек, пишет «МК».
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Суд приговорил к девяти годам убийцу девушки-блогера

Газета.Ru 13:18
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США сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
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Происшествия

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению во взятке

Вести.Ru 10:27
Шоу-бизнес

Пелагея опубликовала умилительное видео с 3-летней дочерью

Пелагея опубликовала умилительное видео с их с Иваном Телегиным 3-летней дочерью Несмотря на то, что сами Иван и Пелагея в качестве причины развода называют банальное недопонимание, в ряде СМИ то и дело появлялась информация о том, что хоккеист неоднократно изменял жене.
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Политика

В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции

В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
РИА Новости 10:19
Общество

У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру

«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
РБК 13:29
Происшествия

Родственники и друзья россиянина с коронавирусом попали в больницу

Родственники и друзья гражданина России, у которого был обнаружен коронавирус нового типа 2019-nCoV, контактировавшие с ним госпитализированы.
РБК 13:28
Происшествия

В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом

В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
РБК 29 февраля в 00:26
Происшествия

На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей

На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Газета.Ru 12:46
Общество

Химик и врач объяснили опасность попадания сухого льда в воду в закрытом помещении

Вечерняя Москва 13:05
Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском 06:25
Армия и оружие

Bloomberg сообщил, что Турция развернула «рой дронов» в Сирии

Анкара развернула "рой дронов" в ответ на сирийский авиаудар, после которого погибли 33 турецких солдата.
Piter.tv 08:35
Армия и оружие

Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб

Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Газета.Ru 12:59
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

Жителей России с марта 2020 года ожидают следующие изменения: - разрешается ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных средств, если их необходимость для пациента признала специальная медкомиссия; - адвокаты, выигрывающие дела в суде, будут получать дополнительную выплату — так называемый «гонорар успеха».
АТВмедиа вчера в 01:45
Технологии

Alphabet занялась проблемами сохранения биоресурсов океана

Очередной долгосрочный проект Alphabet снова обращён к океану.
3DNews 09:43
Общество

Кассационный суд отменил приговор Константину Котову

Ведомости 07:31
Финансы

Курс евро поднялся до 75 рублей впервые с марта 2019 года

Курс евро в ходе торгов поднялся до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 08:51
Политика

Путин прибыл в Псков для участия в мероприятиях памяти десантников

RT на русском вчера в 06:02
Происшествия

Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев

Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
РБК 05:20
Общество

Первый зараженный коронавирусом в Москве рассказал о своем лечении

Россиянин Давид Беров, который вернулся из Италии и заразился коронавирусом, рассказал о своем случае и лечении в больнице.
Lenta.ru 11:25
Экономика

Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану

Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Ведомости 10:03
Хоккей

«Сибирь» обыграла «Автомобилист» в первом матче серии плей-офф

«Сибирь» на чужом льду, с футбольным счётом: 2:0 обыграла «Автомобилист». Счёт был открыт под занавес первого периода.
ГЛАС.RU 11:13
Шоу-бизнес

Данила Козловский впервые стал отцом

Зуева опубликовала фото с младенцем в Instagram.
РИА Новости 09:30
Общество

Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил передачу данных силовикам

Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил, что передает истории поездок пользователей силовикам.
Дождь 12:03
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук опубликовала редкое фото с особенной дочерью

Светлана Бондарчук опубликовала редкое фото со своей особенной дочерью.
Актуальные Новости 13:07
Общество

Законопроект о зарплате врачей и учителей внесен в Госдуму

Законопроект о минимальной зарплате учителей и врачей внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.
REGNUM 03:37
Общество

Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева

Экс-глава следственно-оперативной группы Генпрокуратуры России Петр Трибой заявил, что в деле об убийстве журналиста Владислава Листьева "нет загадок" относительно заказчиков и исполнителей, при этом имена называть не стал.
РИА Новости 07:56
Здоровье

Немецкий специалист назвала способ защититься от коронавируса

Специалист назвала соблюдение дистанции «ключевым моментом» в вопросе защиты от заболевания.
Известия 07:33
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Ксения Валентиновна Юдаева
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Первый заместитель Председателя Центрального банка России с 11 сентября 2013 года. В прошлом - начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации с 13 июля 2012 по 10 сентября 2013 года.
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