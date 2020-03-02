Экономика
Российская газетаЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка
Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
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Армия и оружие
Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение
Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии выросло до 52 человек
Руководитель службы гражданской обороны Анджело Боррелли заявил, что количество заражённых коронавирусом в стране выросло до 1835 человек, пишет «МК».
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Шоу-бизнес
Пелагея опубликовала умилительное видео с 3-летней дочерью
Пелагея опубликовала умилительное видео с их с Иваном Телегиным 3-летней дочерью Несмотря на то, что сами Иван и Пелагея в качестве причины развода называют банальное недопонимание, в ряде СМИ то и дело появлялась информация о том, что хоккеист неоднократно изменял жене.
Политика
В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Общество
У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру
«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
Происшествия
Родственники и друзья россиянина с коронавирусом попали в больницу
Родственники и друзья гражданина России, у которого был обнаружен коронавирус нового типа 2019-nCoV, контактировавшие с ним госпитализированы.
Происшествия
В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом
В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
Происшествия
На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей
На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Общество
Химик и врач объяснили опасность попадания сухого льда в воду в закрытом помещении
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Армия и оружие
Bloomberg сообщил, что Турция развернула «рой дронов» в Сирии
Анкара развернула "рой дронов" в ответ на сирийский авиаудар, после которого погибли 33 турецких солдата.
Армия и оружие
Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб
Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
Жителей России с марта 2020 года ожидают следующие изменения: - разрешается ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных средств, если их необходимость для пациента признала специальная медкомиссия; - адвокаты, выигрывающие дела в суде, будут получать дополнительную выплату — так называемый «гонорар успеха».
Технологии
Alphabet занялась проблемами сохранения биоресурсов океана
Очередной долгосрочный проект Alphabet снова обращён к океану.
Общество
Кассационный суд отменил приговор Константину Котову
Финансы
Курс евро поднялся до 75 рублей впервые с марта 2019 года
Курс евро в ходе торгов поднялся до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Политика
Путин прибыл в Псков для участия в мероприятиях памяти десантников
Происшествия
Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев
Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
Общество
Первый зараженный коронавирусом в Москве рассказал о своем лечении
Россиянин Давид Беров, который вернулся из Италии и заразился коронавирусом, рассказал о своем случае и лечении в больнице.
Экономика
Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану
Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Хоккей
«Сибирь» обыграла «Автомобилист» в первом матче серии плей-офф
«Сибирь» на чужом льду, с футбольным счётом: 2:0 обыграла «Автомобилист». Счёт был открыт под занавес первого периода.
Шоу-бизнес
Данила Козловский впервые стал отцом
Зуева опубликовала фото с младенцем в Instagram.
Общество
Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил передачу данных силовикам
Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил, что передает истории поездок пользователей силовикам.
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук опубликовала редкое фото с особенной дочерью
Светлана Бондарчук опубликовала редкое фото со своей особенной дочерью.
Общество
Законопроект о зарплате врачей и учителей внесен в Госдуму
Законопроект о минимальной зарплате учителей и врачей внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.
Общество
Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева
Экс-глава следственно-оперативной группы Генпрокуратуры России Петр Трибой заявил, что в деле об убийстве журналиста Владислава Листьева "нет загадок" относительно заказчиков и исполнителей, при этом имена называть не стал.
Здоровье
Немецкий специалист назвала способ защититься от коронавируса
Специалист назвала соблюдение дистанции «ключевым моментом» в вопросе защиты от заболевания.