Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

ЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка

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