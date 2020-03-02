Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ предложил продлить срок передачи средств от продажи акций Сбербанка

Первый зампредседателя Банка России Ксения Юдаева заявила, что регулятор предлагает продлить до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка.
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ЦБ предложил сдвинуть срок перечисления в бюджет доходов от сделки по продаже акций Сбербанка

Вести.Ru09:40

ЦБ предложил продлить срок перечисления в бюджет средств от продажи акций Сбербанка

ТАСС07:36

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК11:01

ЦБ предложил сдвинуть срок перечисления доходов в бюджет от сделки по Сбербанку

Интерфакс08:08

ЦБ предложил продлить срок передачи средств от продажи акций Сбербанка

RT на русском09:33

ЦБ предложил на полгода задержать перечисление средств от продажи Сбербанка

News.ru07:36

ЦБ предложил отсрочить перечисление в бюджет средств от продажи Сбербанка

Коммерсантъ07:27
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Общество

В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса

В российской столице 24 человека госпитализированы и еще 83 находятся на карантине после контактов с заболевшими коронавирусом в городе.
Газета.Ru 11:40
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Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском 06:25
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В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru 11:32
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В Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил, на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, но её у Украины нет.
RT на русском 09:13
Армия и оружие

Российская военная полиция вошла в город на востоке Идлиба

Российская военная полиция введена в город Серакиб, расположенный в восточной части провинции Идлиб.
РБК 11:37
Политика

США сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
РИА Новости 11:20
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Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями

У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
Летидор 09:26
Общество

Экс-министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»

Бывший министр спорта России Павел Колобков назначен заместителем генерального директора "Газпром нефти" по работе с федеральными органами власти.
Газета.Ru 11:45
Политика

Путин поручил создать закон о контроле за грамотностью чиновников

Законопроект о внесении поправок в закон «О государственном языке» должен обеспечить «осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами норм и правил современного русского литературного языка в сферах, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным».
РБК 11:01
Армия и оружие

Турция заявила о проведении в Идлибе операции «Весенний щит»

РЕН ТВ вчера в 05:29
Общество

Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда

Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Газета.Ru 11:18
Происшествия

Суд в Москве приговорил убийцу девушки-блогера к девяти годам колонии

РИА Новости 10:54
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Матч за Суперкубок УЕФА пройдет в России

Матч за Суперкубок УЕФА-2023 состоится в Казани.
Lenta.ru 08:49
Экономика

Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану

Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Ведомости 10:03
Происшествия

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки

Известия 11:42
Общество

Первый зараженный коронавирусом в Москве рассказал о своем лечении

Россиянин Давид Беров, который вернулся из Италии и заразился коронавирусом, рассказал о своем случае и лечении в больнице.
Lenta.ru 11:25
Хоккей

«Сибирь» победила «Автомобилист» в первом матче серии плей-офф КХЛ

РИА Новости 11:26
Происшествия

Бывший замминистра обороны СССР погиб в ДТП

Генерал армии Владимир Шуралев, в 1990-1991 годах занимавший пост замглавы Минобороны СССР, погиб в ДТП в Москве.
BFM.ru 08:47
Происшествия

На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве

Газета.Ru вчера в 13:45
Хоккей

КХЛ утвердила потолок зарплат в 900 млн рублей

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил изменения в регламенте лиги.
Коммерсантъ 11:32
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

REGNUM 00:32
Армия и оружие

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
RT на русском 06:44
Политика

Кандидата в президенты Абхазии доставили в больницу в Сочи

Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был доставлен в одну из сочинских больниц.
RT на русском 08:18
Политика

На Украине запустили телеканал для Донбасса

На Украине запустила в тестовом режиме государственный телеканал «Дом», который предназначен для вещания на неподконтрольные Киеву территории Донбасса.
Rambler News Service 09:18
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Говорит Москва вчера в 05:10
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК 05:05
Гаджеты

Xiaomi представит смартфон Redmi Note 9 Pro

Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
ToDay News Ufa 09:04
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей

Без зрителей пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
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Несовершеннолетняя модель умерла в Подмосковье

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Замглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании

Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами.
РБК 10:00
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Ксения Валентиновна Юдаева
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Первый заместитель Председателя Центрального банка России с 11 сентября 2013 года. В прошлом - начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации с 13 июля 2012 по 10 сентября 2013 года.
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