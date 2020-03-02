Экономика
Российская газетаЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка
Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Читать в источнике
Оценить171
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 15:22, Ашберн
Политика
Эрдоган предупредил Евросоюз о миллионах беженцев
Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре, предупредил Евросоюз, что скоро к его границам двинутся миллионы беженцев.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Происшествия
На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей
Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Политика
Кандидата в президенты Абхазии доставили в больницу в Сочи
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был доставлен в одну из сочинских больниц.
Происшествия
Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев
Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
Общество
Ростуризм предложил меры финансовой поддержки отрасли из-за COVID-19
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании Общественного совета агентства предложила ввести меры для финансовой поддержки туристической отрасли на фоне ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Футбол
Анри стал лучшим футболистом в истории АПЛ, Роналду — в тройке
Журнал FourFourTwo опубликовал список сотни лучших футболистов в истории английской премьер-лиги.
Армия и оружие
В Кремле ответили на призыв Эрдогана покинуть Сирию
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на призыв Рейджепа Эрдогана оставить Турцию «один на один» с властями сирийского государства.
Биатлон
Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Авто
Aurus получил более 700 предзаказов на люксовые автомобили
Производитель люксовых российских автомобилей Aurus собрал уже более 700 предзаказов на премиальные машины.
Футбол
В России впервые пройдет матч за Суперкубок УЕФА
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле
Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
Политика
Талибы объявили о возобновлении военных действий в Афганистане
Общество
Торговые переговоры ЕС и Британии стартуют в Брюсселе
По информации агентства, на первом этапе переговоров обсуждались условия Brexit, теперь же сторонам предстоит решить, как будет проходить взаимодействие между Брюсселем и Лондоном в вопросах торговли по истечении переходного периода, а именно, после 31 декабря 2020 года.
Политика
В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Футбол
«Локо» отказался от чемпионской гонки, «Спартак» «живой», по судейству есть вопросы. «8-16» с участием Быстрова, Черышева и Сабитова
Программа "8-16" от 2 марта Открыть видео ЦСКА — "Урал" — 1:1 Открыть видео Черышев (про гол Фернандеса): Если бы кто-то просто выдвинулся на Марио, он бы даже не смог опустить мяч, не то что пробить.
Политика
Депутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что решить проблему с РФ в связи с возможным противодействием после запуска Киевом нового телеканала на Крым и Донбасс можно было бы с помощью атомной бомбы.
Политика
Тимошенко призвала к смене политического курса Украины
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала изменить политический курс Украины, который ведёт страну к «полному коллапсу».
Армия и оружие
Опубликовано видео уничтожения Турцией «Панциря-С1» в Сирии
В Сети появилось видео уничтожения Турцией в северо-западной части Сирии ЗРПК "Панцирь-С1".
Энергетика
Белоруссия не откажется полностью от поставок нефти из РФ
Белоруссия продолжит искать новые источники импорта нефти, но не откажется полностью от поставок сырья из России.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Армия и оружие
В Сирию направился четвертый большой десантный корабль ВМФ РФ
Здоровье
Главный хирург США призвал прекратить покупать респираторные маски
Главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США Джером Адамс назвал медицинские маски неэффективными в предотвращении коронавируса.
Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.