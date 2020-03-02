Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка

Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
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ЦБ предложил сдвинуть срок перечисления в бюджет доходов от сделки по продаже акций Сбербанка

Вести.Ru09:40

ЦБ предложил продлить срок передачи средств от продажи акций Сбербанка

RT на русском09:33

Комитет Госдумы одобрил проект о перечислении части доходов ЦБ от продажи акций Сбербанка

ТАСС07:23

ЦБ предложил сдвинуть срок перечисления доходов в бюджет от сделки по Сбербанку

Интерфакс08:08

ЦБ предложил на полгода задержать перечисление средств от продажи Сбербанка

News.ru07:36

ЦБ предложил отсрочить перечисление в бюджет средств от продажи Сбербанка

Коммерсантъ07:27

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК11:01
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В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru 14:21
Происшествия

На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей

Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Известия 12:38
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Кандидата в президенты Абхазии доставили в больницу в Сочи

Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был доставлен в одну из сочинских больниц.
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Происшествия

Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев

Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
РБК 05:20
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Ростуризм предложил меры финансовой поддержки отрасли из-за COVID-19

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании Общественного совета агентства предложила ввести меры для финансовой поддержки туристической отрасли на фоне ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:29
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Анри стал лучшим футболистом в истории АПЛ, Роналду — в тройке

Журнал FourFourTwo опубликовал список сотни лучших футболистов в истории английской премьер-лиги.
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В Кремле ответили на призыв Эрдогана покинуть Сирию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на призыв Рейджепа Эрдогана оставить Турцию «один на один» с властями сирийского государства.
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Биатлон

Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
РИА Новости 05:30
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Aurus получил более 700 предзаказов на люксовые автомобили

Производитель люксовых российских автомобилей Aurus собрал уже более 700 предзаказов на премиальные машины.
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В России впервые пройдет матч за Суперкубок УЕФА

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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 29 февраля в 08:00
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК 05:05
Политика

США сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
РИА Новости 11:20
Шоу-бизнес

Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле

Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
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«Динамо» обыграло «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛ

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Суд приговорил к девяти годам убийцу девушки-блогера

РБК 12:55
Политика

Талибы объявили о возобновлении военных действий в Афганистане

Аргументы и Факты 09:53
Общество

Торговые переговоры ЕС и Британии стартуют в Брюсселе

По информации агентства, на первом этапе переговоров обсуждались условия Brexit, теперь же сторонам предстоит решить, как будет проходить взаимодействие между Брюсселем и Лондоном в вопросах торговли по истечении переходного периода, а именно, после 31 декабря 2020 года.
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В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции

В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
РИА Новости 10:19
Футбол

«Локо» отказался от чемпионской гонки, «Спартак» «живой», по судейству есть вопросы. «8-16» с участием Быстрова, Черышева и Сабитова

Программа "8-16" от 2 марта Открыть видео ЦСКА — "Урал" — 1:1 Открыть видео Черышев (про гол Фернандеса): Если бы кто-то просто выдвинулся на Марио, он бы даже не смог опустить мяч, не то что пробить.
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Депутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что решить проблему с РФ в связи с возможным противодействием после запуска Киевом нового телеканала на Крым и Донбасс можно было бы с помощью атомной бомбы.
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Политика

Тимошенко призвала к смене политического курса Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала изменить политический курс Украины, который ведёт страну к «полному коллапсу».
RT на русском 08:43
Армия и оружие

Опубликовано видео уничтожения Турцией «Панциря-С1» в Сирии

В Сети появилось видео уничтожения Турцией в северо-западной части Сирии ЗРПК "Панцирь-С1".
Discover24 29 февраля в 11:50
Энергетика

Белоруссия не откажется полностью от поставок нефти из РФ

Белоруссия продолжит искать новые источники импорта нефти, но не откажется полностью от поставок сырья из России.
ТАСС 10:42
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Говорит Москва вчера в 05:10
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В Сирию направился четвертый большой десантный корабль ВМФ РФ

Московский Комсомолец 14:02
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Главный хирург США призвал прекратить покупать респираторные маски

Главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США Джером Адамс назвал медицинские маски неэффективными в предотвращении коронавируса.
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Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости вчера в 08:46
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Ксения Валентиновна Юдаева
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Первый заместитель Председателя Центрального банка России с 11 сентября 2013 года. В прошлом - начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации с 13 июля 2012 по 10 сентября 2013 года.
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