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ЦБ предложил отменить комиссии за переводы гражданами между счетами в пределах 1,4 млн руб

Банк России рассматривает возможность отмены комиссий за переводы гражданами средств между счетами в разных банках в пределах 1,4 млн рублей.
Интерфакс
Согласно предложению представителей регулятора, речь пока идет о суммах до 1,4 миллиона рублей.
URA.Ru
В Системе быстрых платежей, разработанной Банком России, в месяц можно бесплатно переводить до 100 тыс. руб. между счетами разных банков и клиентов.
РБК
В пятницу Банк России повысил ключевую ставку седьмой раз подряд, до 8,5% годовых.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

ЦБ предложил отменить комиссии за переводы гражданами между счетами в пределах 1,4 млн руб
Интерфаксвчера в 08:45
Набиуллина: ЦБ обсуждает бесплатные переводы между счетами в разных банках до 1,4 млн руб
РБКвчера в 11:10
ЦБ разрешит гражданам переводить более 1 млн рублей между их счетами без комиссии
Ведомостивчера в 08:45
ЦБ обсуждает отмену комиссий при переводах между своими счетами в разных банках
ТАССвчера в 15:20
ЦБ РФ обсуждает отмену комиссии при переводах до 1,4 млн рублей между счетами клиента в разных банках
Finam.Ruвчера в 08:24
Переводы между своими счетами в разных банках могут стать бесплатными
Коммерсантъвчера в 08:16
ЦБ собрался сделать бесплатными переводы между счетами в банках до 1,4 млн рублей
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