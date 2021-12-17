ИнтерфаксЦБ предложил отменить комиссии за переводы гражданами между счетами в пределах 1,4 млн рубБанк России рассматривает возможность отмены комиссий за переводы гражданами средств между счетами в разных банках в пределах 1,4 млн рублей.ИнтерфаксСогласно предложению представителей регулятора, речь пока идет о суммах до 1,4 миллиона рублей.URA.RuВ Системе быстрых платежей, разработанной Банком России, в месяц можно бесплатно переводить до 100 тыс. руб. между счетами разных банков и клиентов.РБКВ пятницу Банк России повысил ключевую ставку седьмой раз подряд, до 8,5% годовых.Взгляд.руЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowИзвестияЦарьградРоссийская газетаИзвестияDeita.ruТК ЗвездаLife.ruRB.RUНациональная служба новостейInc-news.ruRuposters.ruИА Красная ВеснаПрофильIrkutskMediaРБКДума ТВПодробнее о событииЦБ предложил отменить комиссии за переводы гражданами между счетами в пределах 1,4 млн рубИнтерфаксвчера в 08:45Набиуллина: ЦБ обсуждает бесплатные переводы между счетами в разных банках до 1,4 млн рубРБКвчера в 11:10ЦБ разрешит гражданам переводить более 1 млн рублей между их счетами без комиссииВедомостивчера в 08:45ЦБ обсуждает отмену комиссий при переводах между своими счетами в разных банкахТАССвчера в 15:20ЦБ РФ обсуждает отмену комиссии при переводах до 1,4 млн рублей между счетами клиента в разных банкахFinam.Ruвчера в 08:24Переводы между своими счетами в разных банках могут стать бесплатнымиКоммерсантъвчера в 08:16ЦБ собрался сделать бесплатными переводы между счетами в банках до 1,4 млн рублейМосковский Комсомолецвчера в 07:54Показать ещёОценить190Поделиться