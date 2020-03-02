Экономика
RT на русскомЦБ предложил продлить срок передачи средств от продажи акций Сбербанка
Первый зампредседателя Банка России Ксения Юдаева заявила, что регулятор предлагает продлить до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка.
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с чего всё началось
Банк России предложил продлить с 1 июня до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка на фоне волатильности на финансовых рынках. Об этом заявила в Госдуме первый зампредседателя регулятора Ксения Юдаева.ТАСС07:36
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ЦБ предложил отложить перечисление в бюджет средств от продажи доли в Сбербанке
Rambler News Service07:46
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