Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ предложил продлить срок передачи средств от продажи акций Сбербанка

Первый зампредседателя Банка России Ксения Юдаева заявила, что регулятор предлагает продлить до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка.
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ЦБ предложил продлить срок перечисления в бюджет средств от продажи акций Сбербанка

Банк России предложил продлить с 1 июня до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка на фоне волатильности на финансовых рынках. Об этом заявила в Госдуме первый зампредседателя регулятора Ксения Юдаева.
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