Экономика

Право.руПраво.руЦБ предложил отсрочить перечисления денег за продажу Сбербанка

Ксения Юдаева, первый заместитель председателя Центробанка, предложила в ходе выступления в Госдуме сдвинуть срок перечисления средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка в бюджет с 1 июня на 1 декабря, передаёт ТАСС.
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Владимир Колычев
Если Центральному банку нужно больше гибкости по таймингу перечисления, правительство здесь, в принципе, может пойти навстречу. Никаких рисков для бюджета из-за этого не создается.
— Владимир Колычев, русский писательРБК 04:19

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