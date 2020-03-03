Экономика
Право.руЦБ предложил отсрочить перечисления денег за продажу Сбербанка
Ксения Юдаева, первый заместитель председателя Центробанка, предложила в ходе выступления в Госдуме сдвинуть срок перечисления средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка в бюджет с 1 июня на 1 декабря, передаёт ТАСС.
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Если Центральному банку нужно больше гибкости по таймингу перечисления, правительство здесь, в принципе, может пойти навстречу. Никаких рисков для бюджета из-за этого не создается.
— Владимир Колычев, русский писательРБК 04:19
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В Минфине оценили возможный перенос передачи в бюджет средств продажи акций Сбербанка
Rambler News Service03:43
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