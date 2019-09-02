Экономика

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
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с чего всё началось

Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству

Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству Банк России предлагает освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей.
Коммерсантъвчера в 19:12

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Техосмотр без хозяина

Российская газета13:46

ЦБ предлагает отдать правительству функции Союза автостраховщиков в сфере техосмотра

Коммерсантъ07:00

ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин

Ведомостивчера в 19:56

В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

RT на русском04:15

ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков в сфере техосмотра

РИА Новости02:38

ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков по техосмотру

РБК00:01

ЦБ предлагает передать правительству функции союза автостраховщиков в сфере техосмотра

ТАСС04:37
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 18:40, Вашингтон
Происшествия

Соболь, Азара и Ляскина отпустили из полиции

Азара, Соболь и Ляскина задержали вечером 2 сентября.
РБК 18:00
Общество

На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Политика

Порошенко вошёл в комитет Рады по интеграции с ЕС

Бывший президент Украины Пётр Порошенко вошёл в состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Европейским союзом.
RT на русском 15:33
Политика

Крым и Сирия заключили договор на поставку продуктов в Россию

По сообщениям РИА Новости со ссылкой на заявление начальника российско-сирийского предприятия «Содружество» Сергея Голяндина, представители названной коммерческой структуры заключили экспортный договор с компанией из Сирии.
iReactor 17:27
Политика

Пушков резко ответил главе МИД Латвии на слова о российской «истерике»

В свою очередь, глава латвийского министерства иностранных дел прокомментировал заявление Пушкова, заявив, что некто в России «занервничал» и впал в «истерику», отказываясь признавать «оккупацию» Латвии Советским Союзом.
ПолитРоссия 09:59
Космос

Космонавты допросили робота «Федора» на МКС

Российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов допросили робота "Федора" на МКС в ходе эксперимента.
Газета.Ru 14:15
Армия и оружие

Зариф заявил, что Иран и Россия проведут совместные военные учения

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в Индийском океане пройдут совместные российско-иранские военные учения.
RT на русском 11:01
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы

Басманный суд Москвы арестовал очередного фигуранта дела о массовых беспорядках в центре столицы Эдуарда Малышевского, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 16:28
Происшествия

На Багамах пять человек погибли из-за урагана «Дориан»

Не менее пяти человек погибли на Багамских островах из-за урагана "Дориан".
ТАСС 17:57
Происшествия

В Калужской области нашли тело пропавшего девятилетнего мальчика

РИА Новости 12:47
Происшествия

Пять человек стали жертвами взрыва в Кабуле

В результате пострадали не менее 70 человек и пять погибли.
Российская газета 16:19
Политика

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском 18:29
Армия и оружие

США и Великобритания отрабатывают совместную самолётную атаку

Военно-воздушные силы США и Великобритания отчитались о первых в истории совместных полётов самолетов Northrop B-2 Spirit и британских истребителей F-35B укороченного взлета и вертикальной посадки.
Ferra 31 августа в 12:19
Авто

Bugatti Chiron поставил новый рекорд скорости

Опытный образец автомобиля Bugatti Chiron, модификация которого близка к серийной, побил рекорд скорости, разогнавшись до 304,773 мили в час (490,484 км/ч).
Известия 10:57
Общество

Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний

Lenta.ru 08:42
Политика

Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу

Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru 16:53
Кино

Фильм «Матрица» опять выйдет в прокат в России

«Матрица» выйдет в прокат 14 октября – через 20 лет после премьеры. При этом формат фильма обновят – зрители увидят его в формате 4К.
Ореанда-Новости 14:39
Происшествия

Автобус протащил пенсионерку по земле в Красном селе

Gazeta.SPb 18:29
Футбол

Председатель совета директоров «Локомотива» — об уходе Фернандеша: «Принято взвешенное решение»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал переход полузащитника Мануэла Фернандеша в «Краснодар».
Sport24.ru 12:14
Космос

Ученые, возможно, обнаружили вулканически активный спутник экзопланеты

AstroNews.ru 31 августа в 02:03
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России

Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском 14:04
Футбол

Караваев перешел из «Витесса» в «Зенит»

РИА Новости 12:15
Происшествия

Три маршрутки столкнулись в Ярославле

Газета.Ru 15:41
Происшествия

Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

"Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.
РИА Новости 07:10
Футбол

В колонии рассказали о характеристике Кокорина и Мамаева для УДО

Кубань 24 12:50
Общество

Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию

В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru 13:16
Происшествия

В Липецке выясняют обстоятельства нападения циркового льва на женщину

РИА Новости 14:09
Культура

Александр Розенбаум перенес плановую операцию

ТАСС 07:30
Политика

Премьер Грузии уходит в отставку

Ранее СМИ сообщали, что Бахтадзе 2 сентября сделает заявление об отставке.
Газета.Ru 04:29
Политика

Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины

Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru 16:20
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