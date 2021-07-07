Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

ЦБ предложил пока не наказывать банки за нарушение закона о контроле за переводами денег

В рамках исполнения законодательной инициативы ЦБ подготовил проект письма о неприменении к банкам мер «за непредставление ими в уполномоченный орган сведений о новых операциях, подлежащих обязательному контролю, либо нарушение порядка такого представления».В источнике

С чего всё началось

ЦБ предложил мораторий на санкции для банков за нарушение нового закона

ЦБ подготовил проект письма о неприменении к банкам мер «за непредставление ими в уполномоченный орган сведений о новых операциях, подлежащих обязательному контролю, либо нарушение порядка такого представления», сообщили РБК в ЦБ, добавив, что издание такого письма поддерживается Росфинмониторингом, а его проект был разработан еще до обращения НСФР.
РБК01:01

Подробнее о событии

Регулятор предлагает пока не наказывать банки за нарушение закона о контроле за денежными переводами

RuNews24.ru04:38

ЦБ предложил мораторий на санкции для банков за нарушение нового закона

РБК01:01

ЦБ предлагает временно не наказывать банки за несоблюдение нового закона

Piter.tv03:38

ЦБ предложил мораторий на санкции для банков за нарушение закона о переводах

Компания03:20

ЦБ предложил мораторий на санкции для банков за нарушение нового закона

ПРАЙМ03:06

Дилемма банкира: как исполнять российские законы и не потерять корсчет в США

Forbes04:01

ЦБ предложил пока не наказывать банки за нарушение закона о контроле за переводами денег

Коммерсантъ03:41
Интересное

Сборная Украины по пляжному футболу официально отказалась от выступления на ЧМ в Москве

FIFA получила официальное уведомление от Украинской ассоциации футбола (УАФ) о решении не принимать участие в чемпионате мира FIFA по пляжному футболу в России 2021 года, который состоится в Москве с 19 по 29 августа 2021 года.
Чемпионатвчера в 12:29

Правительство РФ не поддержало законопроект о введении в стране налога на роскошь

Комиссия российского правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о введении с будущего года налога на роскошь, который должны платить владельцы дорогостоящих авто, недвижимости, яхт и частных самолетов, передает ТАСС.
Солёнка.рф5 июля в 01:21