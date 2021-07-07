ЦБ предложил пока не наказывать банки за нарушение закона о контроле за переводами денег
В рамках исполнения законодательной инициативы ЦБ подготовил проект письма о неприменении к банкам мер «за непредставление ими в уполномоченный орган сведений о новых операциях, подлежащих обязательному контролю, либо нарушение порядка такого представления».В источнике
С чего всё началось
ЦБ предложил мораторий на санкции для банков за нарушение нового закона
ЦБ подготовил проект письма о неприменении к банкам мер «за непредставление ими в уполномоченный орган сведений о новых операциях, подлежащих обязательному контролю, либо нарушение порядка такого представления», сообщили РБК в ЦБ, добавив, что издание такого письма поддерживается Росфинмониторингом, а его проект был разработан еще до обращения НСФР.
РБК01:01