ЦБ подготовил проект письма о неприменении к банкам мер «за непредставление ими в уполномоченный орган сведений о новых операциях, подлежащих обязательному контролю, либо нарушение порядка такого представления», сообщили РБК в ЦБ, добавив, что издание такого письма поддерживается Росфинмониторингом, а его проект был разработан еще до обращения НСФР.

РБК 01:01