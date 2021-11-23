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ЦБ предложил повысить порог контроля операций Росфинмониторингом

Банк России предложил повысить порог обязательного контроля банковских операций Росфинмониторингом с текущих 600 000 рублей.
Forbes
Изменения в антиотмывочное законодательство за последние 3 года так или иначе увеличили нагрузку на кредитные организации.
Финмаркет
В Госдуме готовы к поправкам: по словам главы комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, увеличение лимита выглядит логичным.
Коммерсантъ
Рассмотреть возможность увеличения порога сделок, подлежащих обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, с 600 000 до 1 млн рублей ЦБ уже предлагал в 2019 году.
Forbes

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