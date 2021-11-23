ForbesЦБ предложил повысить порог контроля операций РосфинмониторингомБанк России предложил повысить порог обязательного контроля банковских операций Росфинмониторингом с текущих 600 000 рублей.ForbesИзменения в антиотмывочное законодательство за последние 3 года так или иначе увеличили нагрузку на кредитные организации.ФинмаркетВ Госдуме готовы к поправкам: по словам главы комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, увеличение лимита выглядит логичным.КоммерсантъРассмотреть возможность увеличения порога сделок, подлежащих обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, с 600 000 до 1 млн рублей ЦБ уже предлагал в 2019 году.ForbesЧитать далееСвернутьБанки СегодняБанки СегодняRuposters.ruРБКБизнес журналKonkurent.ruПодробнее о событииФинразведка отклонила идею ЦБ смягчить контроль за банковскими операциямиВедомости09:08Центробанк предложил изменить порог обязательного контроля сделокКомпаниявчера в 06:43Лимит по банковским операциям обязательного контроля могут увеличитьКоммерсантъвчера в 14:28В Банке России снова предложил повысить порог контроля банковских операцийПРАЙМвчера в 08:49Повышение порога контроля сделки с 600 тыс. рублей признали нецелесообразнымТАСС06:45ЦБ предложил повысить порог контроля операций РосфинмониторингомForbesвчера в 05:47ЦБ РФ предложил повысить порог обязательного контроля операций РосфинмониторингомИнтерфаксвчера в 04:49Показать ещёОценить27Поделиться