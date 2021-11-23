Будьте в Плюсе

ЦБ предложил повысить порог контроля операций Росфинмониторингом

Банк России предложил повысить порог обязательного контроля банковских операций Росфинмониторингом с текущих 600 000 рублей.
Forbes
Изменения в антиотмывочное законодательство за последние 3 года так или иначе увеличили нагрузку на кредитные организации.
Финмаркет
Рассмотреть возможность увеличения порога сделок, подлежащих обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, с 600 000 до 1 млн рублей ЦБ уже предлагал в 2019 году.
Forbes
В банке «Открытие» уверены, что увеличение лимита «позволит оптимизировать трудозатраты» и «высвободить ресурсы для более оперативного выявления и предотвращения сомнительных операций».
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Центробанк предложил изменить порог обязательного контроля сделок
Компаниявчера в 06:43
ЦБ РФ предложил повысить порог обязательного контроля операций Росфинмониторингом
Интерфаксвчера в 04:49
Самое цитируемое
В Банке России снова предложил повысить порог контроля банковских операций
ПРАЙМвчера в 08:49
ЦБ предложил повысить сумму контролируемых Росфинмониторингом операций
Ведомостивчера в 08:41
Лимит по банковским операциям обязательного контроля могут увеличить
Коммерсантъвчера в 14:28
ЦБ предложил повысить порог контроля операций Росфинмониторингом
Forbesвчера в 05:47
ЦБ намерен обсудить повышение порога обязательного контроля сделки с 600 тыс. рублей
ТАССвчера в 05:42

Интересное

Гендиректора «Газпром газораспределение Краснодар» задержали за коммерческий подкуп

Гендиректор "Газпром газораспределение Краснодар" Алексей Руднев и замдиректора филиалов компании в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре задержаны по подозрению в коммерческом подкупе на 20 млн рублей.
ТАСС04:58

Песков сообщил, что министерства изучат призыв Бастрыкина отменить ЕГЭ

В Кремле считают, что идеи главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о реформе образования заслуживают внимания со стороны министерств просвещения и образования, которые сами должны решать дальнейшую судьбу подобных предложений.
Интерфакс04:57

Жорин не стал подтверждать или опровергать сообщения об отъезде Моргенштерна из России

Адвокат Алишера Моргенштерна Сергей Жорин заявил РИА Новости, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о том, что певец покинул Россию после высказывания председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что артист "торгует наркотиками" в соцсетях.
РИА Новости06:40

Евросоюз призвал Путина отменить указ о поддержке Донбасса

ЕС выразил сожаление в связи с подписанным президентом РФ Владимиром Путиным указом о поддержке Донбаса, призвал отменить это решение, говорится в распространенном заявлении внешнеполитической службы союза.
РИА Новости05:41