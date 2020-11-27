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Коммерсантъ

ЦБ предложил правила разделения бизнеса на группы риска по обналичиванию и отмыванию

Центробанк разработал законопроект о поправках в «антиотмывочное» законодательство. Он предложил правила по отнесению юрлиц к разным группам риска по обналичиванию и отмыванию денег: зеленой, желтой и красной.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег

Банк России рассчитывает расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, который разработал ЦБ.
РБК22:00
Подробнее о событии
РИА Новости

Центробанк разработал новые правила оценки риска обналичивания денег

РИА Новости02:34
Национальная служба новостей

В Ассоциации банков поддержали новый метод борьбы с «обналичкой»

Национальная служба новостей08:42
ПРАЙМ

Эксперты оценили риски «антиотмывочной» инициативы Банка России

ПРАЙМ05:59
RT на русском

РБК: ЦБ разработал новые правила оценки риска обналичивания денег

RT на русском02:35
Lenta.ru

Новые методы борьбы с обналичкой в России оценили

Lenta.ru09:04
Российская газета

ЦБ оценит риск участия юрлиц в отмывании денег по принципу светофора

Российская газета01:57
РБК

ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег

РБК22:00

В США прокомментировали инцидент с вторжением эсминца в российские территориальные воды

Недавно американский военный корабль нарушил границу в Японском море и вошел на российскую территорию на 2 км. Вместо того, чтобы принести свои извинения, Америка решила угрожать России.
Evo-rus.com01:54

Навальный попросил ЕС ввести санкции против богатейших россиян

Оппозиционер Алексей Навальный, выступая по видеосвязи на заседании комитета по международным делам Европейского парламента, в ходе которого обсуждалась стратегия развития отношений с Россией, заявил, что эффективными в отношении России могут быть лишь санкции, которые коснутся богатейших жителей страны.
РБК08:10

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Telesputnik.ru03:10

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Россия направила в Карабах беспилотники, прошедшие проверку в Сирии

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CT news00:45

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Инфорос07:58

Физики увидели наноантенны в новом свете, что может помочь развитию цифровых технологий

Нанофотонные устройства представляют интерес для применения в области цифровых технологий — в крупных дата-центрах, для мобильных сенсорных устройств, а также для аналоговых оптических сопроцессоров.
Naked Scienceвчера в 05:43