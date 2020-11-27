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Центробанк разработал законопроект о поправках в «антиотмывочное» законодательство. Он предложил правила по отнесению юрлиц к разным группам риска по обналичиванию и отмыванию денег: зеленой, желтой и красной.

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