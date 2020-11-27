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Коммерсантъ

ЦБ предложил правила разделения бизнеса на группы риска по обналичиванию и отмыванию

Центробанк разработал законопроект о поправках в «антиотмывочное» законодательство. Он предложил правила по отнесению юрлиц к разным группам риска по обналичиванию и отмыванию денег: зеленой, желтой и красной.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег

Банк России рассчитывает расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, который разработал ЦБ.
РБК22:00
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Банки.ру

27 ноября. Главное за минуту

Банки.ру12:00
Lenta.ru

Новые методы борьбы с обналичкой в России оценили

Lenta.ru09:04
РБК

ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег

РБК22:00
RT на русском

РБК: ЦБ разработал новые правила оценки риска обналичивания денег

RT на русском02:35
РИА Новости

Центробанк разработал новые правила оценки риска обналичивания денег

РИА Новости02:34
Российская газета

ЦБ оценит риск участия юрлиц в отмывании денег по принципу светофора

Российская газета01:57
ПРАЙМ

Эксперты оценили риски «антиотмывочной» инициативы Банка России

ПРАЙМ05:59

В Аргентине начато расследование обстоятельств смерти Диего Марадоны

Следователи намерены выяснить, не была ли допущена халатность со стороны медиков, которые должны были следить за здоровьем легендарного футболиста, - сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Эхо Москвы12:03

Суд в Москве приговорил адвоката Хасавова к шести годам колонии

Измайловский суд Москвы приговорил к шести годам колонии адвоката Дагира Хасавова по уголовному делу о принуждении к даче показаний, сообщает 26 ноября «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
Известиявчера в 14:07

Быстрые упражнения могут помочь сердцу диабетиков

Ученый из Австралии провела исследование и выяснила, что люди с диабетом второго типа подвержены серьезному риску возникновения сердечных заболеваний, а также имеют пониженный тонус кровеносных сосудов.
Политическая Экспертиза10:33

Шойгу сообщил о начале массовой вакцинации от коронавируса в российской армии

"В соответствии с поручением президента началась вакцинация личного состава вооружённых сил против новой коронавирусной инфекции", - передает "Интерфакс" слова главы военного ведомства Шойгу уточнил, что от коронавируса планируют привить в общей сложности более 400 тысяч военных.
Комсомольская правда07:10

Венгрия подтвердила договоренности об экономическом сотрудничестве с Россией

Венгерская сторона в ходе состоявшегося в пятницу в Будапеште заседания российско-венгерской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству подтвердила обязательства по достигнутым договоренностям в развитии экономического взаимодействия с Россией.
ТАСС10:10

Сенсорная панель Touch Bar в будущих MacBook Pro сможет распознавать силу нажатия

Вполне вероятно, что использование чувствительного к силе нажатия Touch Bar в MacBook Pro сможет переубедить пользователей, которые по-прежнему сетуют на отказ от механических функциональных клавиш ради внедрения сенсорной панели.
3DNews09:52