ЦБ предложил правила разделения бизнеса на группы риска по обналичиванию и отмыванию
Центробанк разработал законопроект о поправках в «антиотмывочное» законодательство. Он предложил правила по отнесению юрлиц к разным группам риска по обналичиванию и отмыванию денег: зеленой, желтой и красной.В источнике
С чего всё началось
ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег
Банк России рассчитывает расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, который разработал ЦБ.
РБК22:00
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